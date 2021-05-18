Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка

Москва, 18 мая. Бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Мария Круглыхина раскрыла подписчикам пол будущего ребенка. У девушки родится дочь.

Круглыхина ждет третьего ребенка, и эта беременность протекает у нее непросто. Из-за своего состояния звезда решила не делать пышное торжество, на котором обычно объявляют пол будущего малыша. Скрывать пол третьего ребенка она не стала и сообщила поклонникам на своей странице в Instagram.

«Сейчас хочется только одного — тихо-мирно родить здоровую малышку в срок. Имя пока не придумала, хочется какое-то православное русское имя (Василиса, Василек…), чтобы можно было придумывать всякие уменьшительно-ласкательные», — написала экс-участница телепроекта.

Она обратилась к поклонникам с просьбой подсказать ей красивые имена для ребенка. Не исключено, что ей что-то приглянется, и малышка получит имя, придуманное подписчиком.

Телепроект «Дом-2» закрыли в конце прошлого года на телеканале ТНТ. В середине апреля реалити-шоу возобновило показ уже на другом канале — «Ю».