Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»

Киев, 18 мая. Сколько будет терять экономика Украины, если газопровод «Северный поток — 2» запустят, рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Прямые и косвенные убытки от запуска российского газопровода, по словам Макогона, составят в диапазоне 5-6 млрд долларов в год. В том числе потеря 1,5 млрд долларов ожидается в случае прекращения Москвой транзита газа через территорию республики. Тогда стоимость ресурса в стране вырастет, так как его транспортировка из Европы будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр. Таким образом, украинская экономика потеряет еще 2-3 млрд долларов, заявил Макогон в интервью для консалтинговой компании Exploration&Production Consulting.

«Если подорожает газ, то подорожает весь наш экспорт, например, удобрения. Также газ подорожает для населения, соответственно, нужно будет больше для субсидий», — сообщил глава оператора украинской ГТС.

Украина может лишиться части поставок за границу, поступлений в бюджет, а промышленное производство страны сократится из-за нового пакета поправок Еврокомиссии. В их числе — углеродная пошлина, которая ударит по экспорту, поскольку его треть составляет углеродоемкая продукция.