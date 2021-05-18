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21:18
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Клиника счастья»
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
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Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»

Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 мая. Сколько будет терять экономика Украины, если газопровод «Северный поток — 2» запустят, рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Прямые и косвенные убытки от запуска российского газопровода, по словам Макогона, составят в диапазоне 5-6 млрд долларов в год. В том числе потеря 1,5 млрд долларов ожидается в случае прекращения Москвой транзита газа через территорию республики. Тогда стоимость ресурса в стране вырастет, так как его транспортировка из Европы будет дороже примерно на 50 долларов за кубометр. Таким образом, украинская экономика потеряет еще 2-3 млрд долларов, заявил Макогон в интервью для консалтинговой компании Exploration&Production Consulting.

«Если подорожает газ, то подорожает весь наш экспорт, например, удобрения. Также газ подорожает для населения, соответственно, нужно будет больше для субсидий», — сообщил глава оператора украинской ГТС.

Украина может лишиться части поставок за границу, поступлений в бюджет, а промышленное производство страны сократится из-за нового пакета поправок Еврокомиссии. В их числе — углеродная пошлина, которая ударит по экспорту, поскольку его треть составляет углеродоемкая продукция.

украина транзит газа северный поток 2 экономика украины макогон
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