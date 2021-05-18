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18 мая 22:49
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новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
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Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
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Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам

Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Только вера и нравственное перерождение наркозависимого могут помочь ему исцелиться от страшного недуга, от которого страдают его душа и тело. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее руководитель координационного центра Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев) на V Общецерковном съезде православных центров помощи наркозависимым заявил, что РПЦ планирует создать в РФ единую систему помощи наркозависимым. Это, по его словам, позволит более эффективно проводить профилактическую работу с наркозависимыми и их близкими в интернете.

«Посредством работы в онлайн можно действительно нашу деятельность распространить на всю страну, а потом, по мере востребованности открывать новые центры», — убежден епископ Мефодий.

Милонов подтвердил, что в российских реалиях лучше всего с помощью наркозависимым справится именно Русская православная церковь.

«Любые иные профильные организации — если это, конечно, не какие-то премиальные реабилитационные центры — не осилят эту задачу, — заявил депутат. — Государственная же система лечения наркоманов, к сожалению, также потерпела фиаско».

Парламентарий заметил, что он лично знаком с руководителями рехабов, созданных при патронаже РПЦ, и хорошо осведомлен об их работе.

Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
gov.spb.ru  / Администрация Санкт‑Петербурга

«Они могут похвастаться куда большим процентом положительных результатов и количеством спасенных жизней, — подчеркнул собеседник ФАН. — Это объясняется тем, что наркомания — это болезнь, поражающая не только тело и разум человека, но и душу. А ее можно вылечить только лишь придя к Богу».

Милонов убежден: если не заниматься всерьез нравственным перерождением людей, пораженных этим страшным недугом, то их тяга к наркотикам, а вместе с ней и все негативные последствия (нищета, разлад в отношениях с семьей, проблемы со здоровьем и законом) вернутся вновь.

В качестве негативного примера организации, которая «лечит» от наркозависимости, депутат назвал «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана, прославившийся в свое время тем, что его «сотрудники» фактически держали в неволе своих «подопечных», приковывая их наручниками к батарее, где те были вынуждены переживать «ломки» — мучительную опиатную абстиненцию.

«Это попытка вытащить из беды наркозависимых самыми примитивными методами, — заявил парламентарий. — Можно было бы вообще посадить их в яму и спускать еду на веревочке. Однако надо понимать, что после такой крайне условной «терапии» первое, что сделает больной, оказавшись на свободе, — это снова употребит наркотик».

россия милонов рпц церковь наркоман
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