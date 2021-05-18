Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам

Только вера и нравственное перерождение наркозависимого могут помочь ему исцелиться от страшного недуга, от которого страдают его душа и тело. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее руководитель координационного центра Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Каменский и Камышловский Мефодий (Кондратьев) на V Общецерковном съезде православных центров помощи наркозависимым заявил, что РПЦ планирует создать в РФ единую систему помощи наркозависимым. Это, по его словам, позволит более эффективно проводить профилактическую работу с наркозависимыми и их близкими в интернете.

«Посредством работы в онлайн можно действительно нашу деятельность распространить на всю страну, а потом, по мере востребованности открывать новые центры», — убежден епископ Мефодий.

Милонов подтвердил, что в российских реалиях лучше всего с помощью наркозависимым справится именно Русская православная церковь.

«Любые иные профильные организации — если это, конечно, не какие-то премиальные реабилитационные центры — не осилят эту задачу, — заявил депутат. — Государственная же система лечения наркоманов, к сожалению, также потерпела фиаско».

Парламентарий заметил, что он лично знаком с руководителями рехабов, созданных при патронаже РПЦ, и хорошо осведомлен об их работе.

gov.spb.ru / Администрация Санкт‑Петербурга

«Они могут похвастаться куда большим процентом положительных результатов и количеством спасенных жизней, — подчеркнул собеседник ФАН. — Это объясняется тем, что наркомания — это болезнь, поражающая не только тело и разум человека, но и душу. А ее можно вылечить только лишь придя к Богу».

Милонов убежден: если не заниматься всерьез нравственным перерождением людей, пораженных этим страшным недугом, то их тяга к наркотикам, а вместе с ней и все негативные последствия (нищета, разлад в отношениях с семьей, проблемы со здоровьем и законом) вернутся вновь.

В качестве негативного примера организации, которая «лечит» от наркозависимости, депутат назвал «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана, прославившийся в свое время тем, что его «сотрудники» фактически держали в неволе своих «подопечных», приковывая их наручниками к батарее, где те были вынуждены переживать «ломки» — мучительную опиатную абстиненцию.