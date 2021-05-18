Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии

Берлин, 18 мая. Ускорение таяния ледяного щита Гренландии предсказали исследователи из Германии и Великобритании и рассказали о последствиях для экосистемы.

Некоторые части щита уже перешли критический порог таяния и процесс невозможно остановить. Покров льда способен сохранить размеры, только если снижение массы из-за таяния заменится снегом, который выпадает на поверхность.

При этом потепление в Арктике нарушает баланс и снег начинает таять во время наступления теплого лета. Сейчас масса льда стремительно исчезает, а восстановить ее можно будет только при низких температурах, объяснили исследователи. Процесс может привести к катастрофическим последствиям для экосистемы.

До этого сообщалось, что научный центр в Салехарде изучает вопросы таяния вечной мерзлоты. Полевые работы проведут уже в этом году.