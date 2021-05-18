Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы

Банги, 18 мая. Посольство Франции в Центральноафриканской Республике требует вернуть подарки, предназначенные для детей ЦАР, победивших во франкофонном конкурсе. Также дипведомство ожидает возврата средств, выделенных на проведение мероприятия.

Международный день Франкофонии ежегодно отмечается 20 марта. Ассоциация франкоязычных стран (MAF) в ЦАР отмечает его проведением соревнований среди юных граждан республики, по результатам которых победителям вручаются ценные призы.

В 2020 году церемонию награждения, которая традиционно проходит во французском посольстве, отменили в связи с пандемией COVID-19. Однако MAF уже успела закупить 45 комплектов подарков, которые продолжают храниться в штаб-квартире Дома ассоциаций франкоязычных стран в Банги.

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Президент организации Анатоль Эме Блез Багален заявил, что готов вернуть призы на сумму более миллиона франков CFA, а также 970 000 FCFA, остающихся на балансе, и 20 упаковок воды на сумму 125 000 франков, закупленных для мероприятия. Однако посольство Франции также требует возврата 515 000 FCFA, затраченных на охрану помещения.

По словам главы MAF, причиной происходящего могли послужить его заявления в СМИ, где он выступил с осуждением преступлений, совершаемых бандитами из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

«Осуждение преступных действий CPC было преступлением против человечности? Поздравить народ Центральной Африки за то, что он выдержал страх и запугивание, выбрав президента и его заместителей — это преступление? В конце концов, я патриот, у меня только одна национальность. Моя страна — ЦАР», — заявил Анатоль Эме Блез Багален.

Президент MAF обращается к представителям доброй воли (с просьбой?) помочь организации найти аналог школьных наборов, чтобы наградить 45 победителей конкурсов франкофонии без участия французского посольства.

Париж стремительно утрачивает позиции в Центральноафриканской Республике. Разгром действовавших на территории страны вооруженных бандформирований лишил Елисейский дворец возможности военного влияния на положение в африканской стране. Теперь Франция надеется создать экономический кризис в ЦАР, для чего пытается остановить финансовую поддержку государства со стороны иностранных партнеров.