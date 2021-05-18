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Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
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Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
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Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы

ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 18 мая. Посольство Франции в Центральноафриканской Республике требует вернуть подарки, предназначенные для детей ЦАР, победивших во франкофонном конкурсе. Также дипведомство ожидает возврата средств, выделенных на проведение мероприятия.

Международный день Франкофонии ежегодно отмечается 20 марта. Ассоциация франкоязычных стран (MAF) в ЦАР отмечает его проведением соревнований среди юных граждан республики, по результатам которых победителям вручаются ценные призы.

В 2020 году церемонию награждения, которая традиционно проходит во французском посольстве, отменили в связи с пандемией COVID-19. Однако MAF уже успела закупить 45 комплектов подарков, которые продолжают храниться в штаб-квартире Дома ассоциаций франкоязычных стран в Банги.

Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
wikipedia.org  / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Президент организации Анатоль Эме Блез Багален заявил, что готов вернуть призы на сумму более миллиона франков CFA, а также 970 000 FCFA, остающихся на балансе, и 20 упаковок воды на сумму 125 000 франков, закупленных для мероприятия. Однако посольство Франции также требует возврата 515 000 FCFA, затраченных на охрану помещения.

По словам главы MAF, причиной происходящего могли послужить его заявления в СМИ, где он выступил с осуждением преступлений, совершаемых бандитами из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

«Осуждение преступных действий CPC было преступлением против человечности? Поздравить народ Центральной Африки за то, что он выдержал страх и запугивание, выбрав президента и его заместителей — это преступление? В конце концов, я патриот, у меня только одна национальность. Моя страна — ЦАР», — заявил Анатоль Эме Блез Багален.

Президент MAF обращается к представителям доброй воли (с просьбой?) помочь организации найти аналог школьных наборов, чтобы наградить 45 победителей конкурсов франкофонии без участия французского посольства.

Париж стремительно утрачивает позиции в Центральноафриканской Республике. Разгром действовавших на территории страны вооруженных бандформирований лишил Елисейский дворец возможности военного влияния на положение в африканской стране. Теперь Франция надеется создать экономический кризис в ЦАР, для чего пытается остановить финансовую поддержку государства со стороны иностранных партнеров.

африка цар
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