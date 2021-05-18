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новостей
21:18
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Клиника счастья»
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
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Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда

Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Нижний Новгород, 18 мая. Суд вынес приговор мужчинам, которые похитили местного жителя и пытались его заживо сжечь.

Похитителям вынесли наказание в виде 10,5 и 12 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК России. Инцидент произошел в июне прошлого года в поселке Большеорловское Борского района.

Между местными жителями завязалась ссора. 40-летний мужчина избил местного жителя, который оскорбил его родственника, а потом вместе с 30-летним другом они посадили избитого в машину и вывезли из поселка. На обочине дороги злоумышленники продолжили избиение мужчины, а потом предприняли попытку сжечь потерпевшего, покинув место происшествия.

Пострадавший смог добраться до канавы с водой и потушить огонь. Мужчину госпитализировали в ожоговом центре, а преступников сотрудники правопорядка задержали по горячим следам.

Повариха поплатилась за сожжение любовника и его новой пассии в Амурской области, сообщал ФАН. Женщина облила возлюбленного и его новую возлюбленную бензином, а затем подожгла.

поджог нижегородская область самосуд
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