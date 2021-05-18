Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда

Нижний Новгород, 18 мая. Суд вынес приговор мужчинам, которые похитили местного жителя и пытались его заживо сжечь.

Похитителям вынесли наказание в виде 10,5 и 12 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК России. Инцидент произошел в июне прошлого года в поселке Большеорловское Борского района.

Между местными жителями завязалась ссора. 40-летний мужчина избил местного жителя, который оскорбил его родственника, а потом вместе с 30-летним другом они посадили избитого в машину и вывезли из поселка. На обочине дороги злоумышленники продолжили избиение мужчины, а потом предприняли попытку сжечь потерпевшего, покинув место происшествия.

Пострадавший смог добраться до канавы с водой и потушить огонь. Мужчину госпитализировали в ожоговом центре, а преступников сотрудники правопорядка задержали по горячим следам.

Повариха поплатилась за сожжение любовника и его новой пассии в Амурской области, сообщал ФАН. Женщина облила возлюбленного и его новую возлюбленную бензином, а затем подожгла.