Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана

Ростов-на-Дону, 18 мая. Группа кораблей Каспийской флотилии (КФл) завершила переход к казахстанскому порту Актау, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Экипажи КФл проведут совместные учения с судами ВМФ Казахстана. Моряки отработают меры по отражению ударов условного противника с воздуха, проведут совместные артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Отдельно пройдет тренировка по оказанию помощи терпящему бедствие кораблю.

Корабли не будут заходить в порты и пункты базирования, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Учения будут длиться с 18 по 24 мая в средней части Каспийского моря. Россия направила в регион малый ракетный корабль, минный тральщик, спасательное и гидрографическое суда.

Американские аналитики ранее назвали ВМФ России одним из сильнейших в мире. Также экипажи российского флота отработали поиск и уничтожение подлодки в Черном море, пишет RT.