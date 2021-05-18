Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь

Москва, 18 мая. Москва и дальше будет продолжать оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что поддерживает действия, направленные на сотрудничество двух стран в торгово-экономической и гуманитарной областях. Кроме этого, Путин выступил за расширение диалога в международных организациях.

«Удовлетворены уровнем взаимодействия с Лаосом, надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. Мы будем и далее оказывать военно-техническую помощь народной армии Лаоса, а также обучать в вузах Минобороны России лаосских военнослужащих», — заявил президент РФ.

Российский лидер также отметил положительную динамику в отношениях Москвы и Бангкока. Между советами безопасности государств налажен контакт. Путин подчеркнул, что военные ведомства проводят морские маневры, а также прорабатывают взаимовыгодные проекты в военно-технической области. Кроме того, президент России напомнил про огромный опыт взаимодействия в торговле и туризме между странами. Очень важно не просто поддерживать эти направления, а работать над их расширением, подытожил Путин.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе российский глава проведет серию военных совещаний в Сочи.