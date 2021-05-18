Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области

Тула, 18 мая. Переправы через реки в семи точках региона появятся ближайшим летом благодаря Министерству обороны России.

Во время весеннего паводка обрушился пешеходный мост в селе Крапивна Щекинского района. Нуждаются в возведении переходов с одного берега реки на другой жители поселка Октябрьский под Плавском. Еще в пяти местах региона требуется приведение в порядок автомобильных мостов. На помощь жителям Тульской области придут специалисты Минобороны России. Они выразили готовность в восстановлении двух пешеходных и пяти автодорожных переправ.

«Губернатор Алексей Дюмин поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства региона и главам муниципальных администраций обеспечить подъездные пути к местам возведения будущих мостов», — сообщает пресс-служба областного правительства.

Работы планируется выполнить в срок с 1 июня по 1 сентября. Ранее ФАН писал, что туляки просят восстановит в городе аэропорт.