«Зенит» стал самым посещаемым клубом РПЛ в сезоне-2020/2021

Санкт-Петербург, 18 мая. Пресс-служба РПЛ на официальном сайте лиги представила статистику по посещаемости в завершившемся сезоне. Первое место в списке занял «Зенит».

Суммарная посещаемость матчей чемпионата России по футболу в сезоне-2020/2021 составила 1 878 441. Больше всего болельщиков, согласно представленным РПЛ данным, собиралось на играх петербургского «Зенита». Так, на 29 матчах команды из Северной столицы побывали 436 289 фанатов.

Второе место по посещаемости в завершившемся сезоне занял «Спартак». На матчах «красно-белых» присутствовало 323 027 болельщиков. «Ростов» стал третьим в РПЛ по посещаемости с показателем 306 843 зрителя. Стоит отметить, что в статистике учитывались исключительно матчи, на которые были допущены болельщики.

Ранее «Зенит» поднялся на 33-е место в списке самых дорогостоящих футбольных брендов мира. Соответствующие данные представила консалтинговая компания Brand Finance.