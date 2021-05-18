ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния

Банги, 18 мая. Европейский союз включает модернизацию системы оформления актов гражданского состояния в программу поддержки реформ сектора безопасности и управления в ЦАР.

Посол Евросоюза в ЦАР Самуэла Исопи в присутствии представителей правительства ЦАР провела официальную церемонию запуска проекта.

«Этот эксперимент имеет важное значение с точки зрения развития нашего сотрудничества с Центральноафриканской Республикой. Он позволяет государству на административном уровне контролировать очень деликатный и актуальный вопрос гражданства», — сказала Исопи.

Своевременное оформление гражданского статуса является важной составляющей обеспечения основных прав жителей любой страны. Но военно-политический кризис 2013 года отрицательно сказался на темпах регистрации.

Проект ЕС стоимостью около 50 млн евро поможет исправить сложившуюся ситуацию. Он охватит 24 коммуны в префектурах Омбелла-М’поко, Нана-Мамбере, Уам-Пенде и Банги. Так, шесть детей из муниципалитета Бимбо-1 уже смогли получить свидетельства о рождении бесплатно.

Параллельно с инициативой ЕС над системой оформления документов работает и правительство ЦАР. В середине апреля началась выдача новых национальных удостоверений личности (CNI), о чем сообщил министр общественной безопасности Анри Ванзе Лангисара.