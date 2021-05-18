ЦБ: Прототип цифрового рубля будет создан к концу 2021 года

Москва, 18 мая. Центральный банк Российской Федерации рассказал о ходе разработки цифровой национальной валюты.

Какие сроки в регуляторе определили для различных этапов создания цифрового рубля, рассказала первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Мы сейчас выпустили консультативный доклад, мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... Прототип мы делаем в конце года и дальше уже будем смотреть с рынком, с какой этапностью мы этот проект будем делать», — отметила она.

Ожидается, что первый прототип цифровой валюты будет готов к концу текущего года. Центробанк планирует проводить полноценное тестирование в 2022 году, чтобы устранить все оставшиеся технические недочеты.

Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями, но будет иметь свои преимущества.