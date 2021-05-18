Делегация Госдепа США посетила северо-восток Сирии

Дамаск, 18 мая. Официальная делегация Госдепа США впервые после вступления на пост президента Соединенных Штатов Джо Байдена посетила северо-восток Сирии.

В состав делегации вошли исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джои Худ, зампомощника госсекретаря и и. о. специального представителя по Сирии Эми Катрон, а также заместитель спецпредставителя Дэвид Браунштейн. Во время визита американские представители встретились с руководством «Демократических сил Сирии», с лидерами местных арабских племен, а также с сотрудниками гуманитарных организаций.

Официально власти Соединенных Штатов пока не публиковали никаких подробностей новой стратегии по Сирии. Между тем, очевидно, что их интересы в регионе останутся прежними: судя по всему, Вашингтон продолжит поддержку курдских формирований. Это сотрудничество выгодно обеим сторонам. Американских военных неоднократно уличали в незаконной добыче и транспортировке сирийской нефти, которую они ведут совместно с курдскими боевиками. При этом США продолжают прикрывать свое присутствие в регионе мнимой «борьбой с ИГ»1 (запрещено в РФ), при том, что Россия заявила о разгроме террористической группировки еще в 2020 году.

Ранее посол Сирии в РФ рассказал, как США давят на Дамаск через санкции.

1 Организация запрещена на территории РФ.