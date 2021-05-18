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21:18
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Клиника счастья»
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
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США намерены расширить свое военное присутствие в Черноморском регионе

Армия
США намерены расширить свое военное присутствие в Черноморском регионе
pixabay.com

Вашингтон, 18 мая. Соединенные Штаты намерены расширить военное присутствие в акватории Черного моря и для этого модернизируют свои авиабазы в Румынии.

Модернизация румынской базы ВВС США обойдется в 152 млн долларов. Оплата будет проведена в рамках Европейской инициативы сдерживания якобы «агрессивной России».

Пока не известно, какие именно изменения будут происходить в военном пункте. Однако ВВС США готовятся в будущем размещать там свои тяжелые военно-транспортные самолеты и новейшие истребители. Скорее всего, работы коснутся взлетно-посадочных полос, а также на базе будут построены новые ангары для техники.

Вашингтон сообщает, что после окончания модернизации авиабазы в Кымпия-Турзий туда перебросят американские истребители быстрого реагирования. ВВС США планирует оттуда реагировать на угрозы, которые будут возникать в регионе. В будущем Пентагон собирается использовать авиабазу в качестве ротационного центра для войск НАТО.

Власти Румынии отнеслись к такому заявлению спокойно. Бухарест и Вашингтон давно сотрудничают в военной сфере и даже успели принять совместную «дорожную карту» в сфере обороны. Договор рассчитан на десять лет. Главное внимание в соглашении отведено «безопасности Черноморского региона» от действий России.

Ранее сообщалось, что политолог Сатановский назвал самый эффективный способ, как заставить США уважать интересы Москвы. В свою очередь издание RT сообщило, что глава российского МИД рассчитывает на профессиональный разговор с госсекретарем Белого дома, который поможет прояснить конкретные намерения Соединенных Штатов.

сша черное море ввс сша
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