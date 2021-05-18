США намерены расширить свое военное присутствие в Черноморском регионе

Вашингтон, 18 мая. Соединенные Штаты намерены расширить военное присутствие в акватории Черного моря и для этого модернизируют свои авиабазы в Румынии.

Модернизация румынской базы ВВС США обойдется в 152 млн долларов. Оплата будет проведена в рамках Европейской инициативы сдерживания якобы «агрессивной России».



Пока не известно, какие именно изменения будут происходить в военном пункте. Однако ВВС США готовятся в будущем размещать там свои тяжелые военно-транспортные самолеты и новейшие истребители. Скорее всего, работы коснутся взлетно-посадочных полос, а также на базе будут построены новые ангары для техники.

Вашингтон сообщает, что после окончания модернизации авиабазы в Кымпия-Турзий туда перебросят американские истребители быстрого реагирования. ВВС США планирует оттуда реагировать на угрозы, которые будут возникать в регионе. В будущем Пентагон собирается использовать авиабазу в качестве ротационного центра для войск НАТО.



Власти Румынии отнеслись к такому заявлению спокойно. Бухарест и Вашингтон давно сотрудничают в военной сфере и даже успели принять совместную «дорожную карту» в сфере обороны. Договор рассчитан на десять лет. Главное внимание в соглашении отведено «безопасности Черноморского региона» от действий России.

Ранее сообщалось, что политолог Сатановский назвал самый эффективный способ, как заставить США уважать интересы Москвы. В свою очередь издание RT сообщило, что глава российского МИД рассчитывает на профессиональный разговор с госсекретарем Белого дома, который поможет прояснить конкретные намерения Соединенных Штатов.