Арахамия озвучил прогноз по отставкам украинских министров

Киев, 18 мая. Новые отставки украинских министров произойдут не раньше осени, уверен глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Как считает политик, после увольнения трех украинских министров отставки в правительстве страны пока маловероятны.

«Мой прогноз — до осени не будет никаких министерских изменений. Могут быть какие-то кадровые изменения в крупных предприятиях, но в министерствах я не прогнозирую», — сказал Арахамия.

Какие предприятия и кадровые изменения он имеет в виду, политик не уточнил. Недавно на портале Правительства Украины разместили петицию с требованием уволить члена наблюдательного совета Акционерного общества «Укрзализныця» Сергея Лещенко. Это связано с выступлением его жены в качестве диджея на секс-вечеринке в клубе Москвы.

Ранее депутаты Рады отправили в отставку глав Минздрава Максима Степанова, Мининфраструктуры Владислава Криклия и Минэкономики Игоря Петрашко.

Как считает экс-премьер Украины Николай Азаров, подписание в Киеве меморандума об интеграции в ЕС является «пустой акцией».