Собчак не делает пластические операции, чтобы не стать «Решетовой на минималках»

Москва, 18 мая. Журналистка Ксения Собчак объяснила, почему не делает пластические операции. По словам знаменитости, в лучшем случае ее можно будет сравнить с моделью Анастасией Решетовой.

Телеведущая — сторонница утверждения, что все в человеке должно быть идеально, однако лицо дается природой и не тренируется книгами. Проблем с мужским вниманием, призналась Собчак, она никогда не испытывала. Но тем не менее журналистка была бы не против иметь внешность как у актрисы Натали Портман.

Знаменитость понимает, что, прибегая к пластическим операциям, она не станет похожа ни на Портман, ни на ее коллегу Монику Белуччи, в лучшем случае на бывшую девушку Тимати Решетову, и то «на минималках», написала Собчак в своем Telegram-канале.

«Живу по принципу [актрисы Фаины] Раневской: «Над ней невозможно было пошутить, так как она сама пошутит над собой первая». Чего и всем желаю! Чмоки», — отметила телеведущая.

Журналистка недавно нарвалась на критику пользователей Сети из-за фигуры: на недавнем фото Собчак предстала изрядно похудевшей. Светская львица жестко отреагировала на нелестные отзывы о ее внешности.