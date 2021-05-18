Президент ЦАР провел совещание по вопросам борьбы с COVID-19

Банги, 18 мая. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел заседание комитета по реализации мер противодействия пандемии COVID-19.

Специалисты из сферы общественного здравоохранения по очереди выступали с докладами по темам, связанным с распространением коронавируса — как в республике, так и на планете в целом.

В первую очередь собравшиеся обсудили эволюцию заболевания в мире и в ЦАР, а затем перешли к выработке дальнейших мер противодействия опасному вирусу, включая национальный план вакцинации.

В середине апреля премьер-министр республики Фирмен Нгребада по поручению Туадера провел заседание с должностными лицами, отвечающими за борьбу с пандемией.

Участники мероприятия выработали четыре основных задачи для противостояния COVID-19: оценка ситуации в стране и изучение эволюции вируса, анализ потребностей медицинских служб, планирование распределения вакцин и повышение осведомленности населения о коронавирусе.