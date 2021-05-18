Экономист Клисторин: Рост одобрения кредитов может быть опасен для россиян

Москва, 18 мая. Российские банки из-за смягчения требований к заемщикам провоцируют опасное положение, заявил экономист РАН Владимир Клисторин.

Ипотечные займы стали выдаваться реже, однако заявки на потребительские кредиты и займы на приобретение автомобилей теперь одобряются значительно чаще. Доля обращений с положительным решением на получение кредитных средств в России за апрель составила 37%.

«Здесь должен быть дополнительный анализ... они должны учитывать факторы пандемии и наличия доходов у населения. Другое дело, что не все банки этот анализ проводят, а те, что проводят, делают это с разной степенью успешности», — приводит слова Клисторина Общественная служба новостей.

По мнению эксперта, растущее кредитование означает потребность населения в деньгах. Он призывает банки осторожнее относиться к выдаче займов.

Помимо традиционных кредитных организаций, жители РФ стали чаще обращаться в микрофинансовые организации.