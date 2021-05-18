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новостей
21:18
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Клиника счастья»
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
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ФБК* заручился поддержкой сторонника Майдана и спонсора ВСУ Новикова

Политика
ФБК* заручился поддержкой сторонника Майдана и спонсора ВСУ Новикова
instagram.com  /  @vertiporokh_

Москва, 18 мая. Спонсор украинской армии Илья Новиков присоединился к группе адвокатов, которые защищают в суде команду блогера Алексея Навального.

Теперь интересы ФБК1 (НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) в суде, помимо адвокатов из «Команды 29», будет представлять скандально известный московский юрист и сторонник Майдана Илья Новиков. Таким образом он решил проявить солидарность коллеге Ивану Павлову, которого, по его словам, «избрали мишенью силовики», пишут «Народные новости».

В комментарии для телеканала «Дождь» Новиков сообщил, что считает ФБК «самой важной организацией в России». Также он отметил, что на последнем слушании о признании организации экстремистской, в юристов попросту «кинули целой книжной полкой». По его мнению, если к каждому заседанию приобщать несколько томов уголовного дела, то оно быстро не закончится.

Ранее сообщалось, что на биткоин-кошелек ФБК поступил транш в размере 720 тысяч рублей.

В Киев Илья Новиков, тогда более известный как игрок "Что? Где? Когда?", перебрался в 2015 году после украинского Майдана, сразу обозначив себя как его сторонника. Он выступил адвокатом в деле летчицы Надежды Савченко, признанной виновной в соучастии в убийстве российских журналистов, осужденной и помилованной решением президента РФ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

навальный новиков адвокат фбк
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