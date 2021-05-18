ФБК* заручился поддержкой сторонника Майдана и спонсора ВСУ Новикова

Москва, 18 мая. Спонсор украинской армии Илья Новиков присоединился к группе адвокатов, которые защищают в суде команду блогера Алексея Навального.

Теперь интересы ФБК1 (НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) в суде, помимо адвокатов из «Команды 29», будет представлять скандально известный московский юрист и сторонник Майдана Илья Новиков. Таким образом он решил проявить солидарность коллеге Ивану Павлову, которого, по его словам, «избрали мишенью силовики», пишут «Народные новости».

В комментарии для телеканала «Дождь» Новиков сообщил, что считает ФБК «самой важной организацией в России». Также он отметил, что на последнем слушании о признании организации экстремистской, в юристов попросту «кинули целой книжной полкой». По его мнению, если к каждому заседанию приобщать несколько томов уголовного дела, то оно быстро не закончится.

Ранее сообщалось, что на биткоин-кошелек ФБК поступил транш в размере 720 тысяч рублей.

В Киев Илья Новиков, тогда более известный как игрок "Что? Где? Когда?", перебрался в 2015 году после украинского Майдана, сразу обозначив себя как его сторонника. Он выступил адвокатом в деле летчицы Надежды Савченко, признанной виновной в соучастии в убийстве российских журналистов, осужденной и помилованной решением президента РФ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.