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новостей
21:18
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Клиника счастья»
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
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Все новости

«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации

Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Новейший ударный вертолет Ми-28НМ примет участие в летной программе международного авиасалона МАКС-2021, который пройдет 20–25 июля в подмосковном Жуковском. Модернизированный «Ночной охотник» признан самой высокотехнологичной машиной холдинга «Вертолеты России» и в перспективе станет мощнейшим ударным вертолетом Вооруженных сил РФ.

«Ми-28НМ — это один из самых высокотехнологичных и современных вертолетов в линейке холдинга, и в авиасалоне МАКС он примет участие в новом для себя качестве серийной машины», — рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ми-28НМ отличается от своего предшественника лучшей маневренностью, более совершенной системой управления с элементами искусственного интеллекта, а также расширенными возможностями по поражению. «Ночной суперохотник» имеет модернизированные двигатели и новый бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования.

«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
www.youtube.com  / АудиоОбзоры СМИ

Изменения внесены и во внешний вид вертолета — Ми-28НМ отличается новым фюзеляжем, в носовой части которого разместили аппаратуру для управления беспилотниками. Экипаж вертолета может запускать дроны и поражать с их помощью цели. При этом модернизированная кабина позволяет пилоту и штурману получать больше информации об окружающей обстановке и работе всех систем машины.

Военный эксперт Игорь Коротченко назвал существенные преимущества Ми-28НМ перед предшественником.

«Вертолет обладает расширенными возможностями по поражению целей за счет новой управляемой ракеты и новых средств бомбового поражения. Расширяется возможность поражения целей на поле боя. Вертолет снабжен новой радиолокационной станцией, которая существенно облегчает обзор пространства и действует в едином информационном поле — внешнее целеуказание от беспилотников и других средств разведки. Таким образом повышается осведомленность экипажа об обстановке на поле боя, что позволяет более рационально распределять поражение целей. Новый уровень и новые боевые возможности», — объяснил эксперт в комментарии ФАН.

Коротченко отметил, что Ми-28НМ в первую очередь предназначен для российских вооруженных сил, он позволит армейской авиации более эффективно решать боевые задачи. Экспортная версия, очевидно, также будет востребована, уверен эксперт.

ми-28нм
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