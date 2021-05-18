«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации

Новейший ударный вертолет Ми-28НМ примет участие в летной программе международного авиасалона МАКС-2021, который пройдет 20–25 июля в подмосковном Жуковском. Модернизированный «Ночной охотник» признан самой высокотехнологичной машиной холдинга «Вертолеты России» и в перспективе станет мощнейшим ударным вертолетом Вооруженных сил РФ.

«Ми-28НМ — это один из самых высокотехнологичных и современных вертолетов в линейке холдинга, и в авиасалоне МАКС он примет участие в новом для себя качестве серийной машины», — рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ми-28НМ отличается от своего предшественника лучшей маневренностью, более совершенной системой управления с элементами искусственного интеллекта, а также расширенными возможностями по поражению. «Ночной суперохотник» имеет модернизированные двигатели и новый бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования.

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Изменения внесены и во внешний вид вертолета — Ми-28НМ отличается новым фюзеляжем, в носовой части которого разместили аппаратуру для управления беспилотниками. Экипаж вертолета может запускать дроны и поражать с их помощью цели. При этом модернизированная кабина позволяет пилоту и штурману получать больше информации об окружающей обстановке и работе всех систем машины.

Военный эксперт Игорь Коротченко назвал существенные преимущества Ми-28НМ перед предшественником.

«Вертолет обладает расширенными возможностями по поражению целей за счет новой управляемой ракеты и новых средств бомбового поражения. Расширяется возможность поражения целей на поле боя. Вертолет снабжен новой радиолокационной станцией, которая существенно облегчает обзор пространства и действует в едином информационном поле — внешнее целеуказание от беспилотников и других средств разведки. Таким образом повышается осведомленность экипажа об обстановке на поле боя, что позволяет более рационально распределять поражение целей. Новый уровень и новые боевые возможности», — объяснил эксперт в комментарии ФАН.

Коротченко отметил, что Ми-28НМ в первую очередь предназначен для российских вооруженных сил, он позволит армейской авиации более эффективно решать боевые задачи. Экспортная версия, очевидно, также будет востребована, уверен эксперт.