Климент Колесников установил второй мировой рекорд на ЧЕ по водным видам спорта

Будапешт, 18 мая. Россиянин Климент Колесников вновь побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине и стал пятикратным чемпионом Европы.

Второй мировой рекорд за два дня побил российский пловец Климент Колесников на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Спортсмен преодолел 50-метровую дистанцию за 23,80 секунды. Он стал пятикратным чемпионом Европы.

Примечательно, что накануне Колесников установил мировой рекорд в полуфинальном заплыве. Россиянин проплыл 50 метров на спине за 23,93 секунды. Чемпионат Европы по водным видам спорта в Венгрии завершится 23 мая.

Ранее российский прыгун в воду Александр Бондарь завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Спортсмен получил от судей 564,35 балла, его соотечественник Виктор Минибаев занял третье место.