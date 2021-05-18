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новостей
21:18
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Клиника счастья»
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
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Эмма Уотсон отреагировала на сообщения о скорой помолвке

Шоу-бизнес
Эмма Уотсон отреагировала на сообщения о скорой помолвке
instagram.com  /  @emmawatson

Лондон, 18 мая. Популярная актриса Эмма Уотсон обратилась к своим фанатам. Звезда «Гарри Поттера» призвала поклонников не реагировать на слухи о помолвке, которые распространяют в Сети.

Звезда уже больше года счастлива в отношениях с американским бизнесменом Лео Робинтоном. Поскольку Уотсон не любит распространяться о личной жизни, желтая пресса решила сама додумать информацию.

В последнее время стали появляться сведения о скорой помолвке звезды и о том, что она якобы решила приостановить карьеру актрисы. Подобные домыслы разозлили звезду, и она решила прояснить ситуацию лично, обратившись к фанатам.

«Слухи о том, помолвлена я или нет, приостановлена ли моя карьера или нет, — всего лишь способ увеличить кликабельность каждый раз, когда они подтверждаются или оказываются ложными», — отреагировала актриса на сообщения в Twitter.

Уотсон пообещала своим фанатам, что как только у нее появятся важные новости, она непременно поделится ими с поклонниками и обо всем расскажет сама.

Некоторое время назад папарацци застали актрису в дверях ателье по пошиву одежды. Выяснилось, что артистка решила полностью уйти от образа Гермионы Грейнджер и состригла свои локоны. Звезда стала носить короткую, слегка взъерошенную стрижку.

Гарри Поттер актриса уотсон помолвка
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