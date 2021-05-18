Эмма Уотсон отреагировала на сообщения о скорой помолвке

Лондон, 18 мая. Популярная актриса Эмма Уотсон обратилась к своим фанатам. Звезда «Гарри Поттера» призвала поклонников не реагировать на слухи о помолвке, которые распространяют в Сети.

Звезда уже больше года счастлива в отношениях с американским бизнесменом Лео Робинтоном. Поскольку Уотсон не любит распространяться о личной жизни, желтая пресса решила сама додумать информацию.

В последнее время стали появляться сведения о скорой помолвке звезды и о том, что она якобы решила приостановить карьеру актрисы. Подобные домыслы разозлили звезду, и она решила прояснить ситуацию лично, обратившись к фанатам.

«Слухи о том, помолвлена я или нет, приостановлена ли моя карьера или нет, — всего лишь способ увеличить кликабельность каждый раз, когда они подтверждаются или оказываются ложными», — отреагировала актриса на сообщения в Twitter.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

Уотсон пообещала своим фанатам, что как только у нее появятся важные новости, она непременно поделится ими с поклонниками и обо всем расскажет сама.

Некоторое время назад папарацци застали актрису в дверях ателье по пошиву одежды. Выяснилось, что артистка решила полностью уйти от образа Гермионы Грейнджер и состригла свои локоны. Звезда стала носить короткую, слегка взъерошенную стрижку.