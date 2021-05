Эмма Уотсон отреагировала на сообщения о скорой помолвке

Лондон, 18 мая. Популярная актриса Эмма Уотсон обратилась к своим фанатам. Звезда «Гарри Поттера» призвала поклонников не реагировать на слухи о помолвке, которые распространяют в Сети.

Звезда уже больше года счастлива в отношениях с американским бизнесменом Лео Робинтоном. Поскольку Уотсон не любит распространяться о личной жизни, желтая пресса решила сама додумать информацию.

В последнее время стали появляться сведения о скорой помолвке звезды и о том, что она якобы решила приостановить карьеру актрисы. Подобные домыслы разозлили звезду, и она решила прояснить ситуацию лично, обратившись к фанатам.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.