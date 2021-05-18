Глава СВР раскритиковал санкции Запада в отношении России

Лондон, 18 мая. Антироссийские санкции Запада являются неправовыми, агрессивными и враждебными. Об этом высказался директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Политик прокомментировал западные санкции в отношении России. По его словам, ограничительные меры воспринимаются как неправовые, агрессивные и даже враждебные акты. Нарышкин в интервью BBC отметил, что рестриктивные шаги «действуют на сознание простых граждан», которые сплачиваются вокруг собственной страны в связи с давлением извне.

«Во-первых, любая угроза объединяет нацию. А наши граждане понимают, что это угроза», — констатировал глава СВР.

Нарышкин добавил, что из года в год наблюдается рост неприятия россиян западной политики в отношении РФ. Президент России Владимир Путин ранее заявил о недопустимости односторонних санкций.