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18 мая 21:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:18
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о постельных сценах в сериале «Клиника счастья»
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
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Оскандалившаяся Ани Лорак попросила прекратить травлю Константина Меладзе

Общество
Оскандалившаяся Ани Лорак попросила прекратить травлю Константина Меладзе
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 18 мая. Популярная певица Ани Лорак высказалась после скандала с продюсером Константином Меладзе, которого обвинила в домогательствах.

Знаменитость в программе «Судьба человека» высказалась о работе с музыкальным продюсером, чем спровоцировала скандал. Она намекнула, что композитора проявлял к ней особый интерес. Многие не поверили в ее слова.

Спустя некоторое время артистка оправдалась и пояснила, что ее слова неправильно трактовали. Она попросила прекратить травить Константина Меладзе.

«Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью, — написала Ани Лорак на своей странице в Instagram. — После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе».

После высказываний Лорак о Константине Меладзе шоу-бизнес разделился на два лагеря. Одни не поверили, что композитор мог домогаться артистку, другие, напротив, встали на сторону 42-летней знаменитости.

Ани Лорак скандал меладзе
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Все новости / Общество / Оскандалившаяся Ани Лорак попросила прекратить травлю Константина Меладзе
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