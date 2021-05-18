Оскандалившаяся Ани Лорак попросила прекратить травлю Константина Меладзе

Москва, 18 мая. Популярная певица Ани Лорак высказалась после скандала с продюсером Константином Меладзе, которого обвинила в домогательствах.

Знаменитость в программе «Судьба человека» высказалась о работе с музыкальным продюсером, чем спровоцировала скандал. Она намекнула, что композитора проявлял к ней особый интерес. Многие не поверили в ее слова.

Спустя некоторое время артистка оправдалась и пояснила, что ее слова неправильно трактовали. Она попросила прекратить травить Константина Меладзе.

«Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью, — написала Ани Лорак на своей странице в Instagram. — После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь — к великому композитору Константину Меладзе».

После высказываний Лорак о Константине Меладзе шоу-бизнес разделился на два лагеря. Одни не поверили, что композитор мог домогаться артистку, другие, напротив, встали на сторону 42-летней знаменитости.