Лондон, 18 мая. Великобритания идет на открытую конфронтацию с Российской Федерацией, соответствующая политика британской стороны является недальновидной.

С таким заявлением выступил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, его интервью опубликовала корпорация BBC.

«Вместо того чтоб развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально. Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политике», — отметил Нарышкин.

Ранее он заявил о переписке с руководителем британской разведки МИ-6. Также Нарышкин подчеркнул, что рассчитывает выйти на контакты, в том числе и личные.