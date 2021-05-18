Певица Лариса Долина в приталенном платье восхитила поклонников юным видом

Москва, 18 мая. Певица Лариса Долина пользуется репутацией звезды, которая не стареет. Пока хейтеры обвиняют ее в излишней любви к фотошопу, фанаты вновь и вновь восторгаются юным видом артистки.

Исполнительница хита «Погода в доме», 65-летняя народная артистка России Лариса Долина в очередной раз удивила поклонников внешним видом, попозировав перед папарацци рядом с известным телеведущим Вячеславом Манучаровым.

Долина на опубликованном в Instagram снимке предстала перед фанатами в приталенном сиреневом платье со свободно ниспадающими широкими рукавами, декорированными рюшем. Волосы певицы уложены в элегантные переливающиеся платиной локоны. Как отметили некоторые пользователи, Манучаров в строгом костюме с галстуком на снимке выглядит едва ли не старше Долиной.

«Она действительно невероятная звезда!»; «Долина прекрасно выглядит. Очень нравится ее творчество»; «Лариса Долина такая же красотка, как и была», — написали восхищенные пользователи в комментариях под постом.

Сам телеведущий в описании к публикации в своем Instagram-аккаунте пояснил, что эта фотография была сделана на праздничном концерте, приуроченном к 86-летию Московского метрополитена.

Другой темой для активных дискуссий в Сети стало недавнее признание Долиной в том, что ей не нравится творчество рэпера Моргенштерна и певца Jony, ставшего победителем второго сезона засекреченного шоу «Маска» на НТВ.