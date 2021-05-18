Певица Лариса Долина в приталенном платье восхитила поклонников юным видом

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 21:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
Все новости
18 мая 21:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
Все новости

Певица Лариса Долина в приталенном платье восхитила поклонников юным видом

Шоу-бизнес
Певица Лариса Долина в приталенном платье восхитила поклонников юным видом
instagram.com  /  @dolinalina

Москва, 18 мая. Певица Лариса Долина пользуется репутацией звезды, которая не стареет. Пока хейтеры обвиняют ее в излишней любви к фотошопу, фанаты вновь и вновь восторгаются юным видом артистки.

Исполнительница хита «Погода в доме», 65-летняя народная артистка России Лариса Долина в очередной раз удивила поклонников внешним видом, попозировав перед папарацци рядом с известным телеведущим Вячеславом Манучаровым.

Долина на опубликованном в Instagram снимке предстала перед фанатами в приталенном сиреневом платье со свободно ниспадающими широкими рукавами, декорированными рюшем. Волосы певицы уложены в элегантные переливающиеся платиной локоны. Как отметили некоторые пользователи, Манучаров в строгом костюме с галстуком на снимке выглядит едва ли не старше Долиной.

«Она действительно невероятная звезда!»;

«Долина прекрасно выглядит. Очень нравится ее творчество»;

«Лариса Долина такая же красотка, как и была», — написали восхищенные пользователи в комментариях под постом.

Сам телеведущий в описании к публикации в своем Instagram-аккаунте пояснил, что эта фотография была сделана на праздничном концерте, приуроченном к 86-летию Московского метрополитена.

Другой темой для активных дискуссий в Сети стало недавнее признание Долиной в том, что ей не нравится творчество рэпера Моргенштерна и певца Jony, ставшего победителем второго сезона засекреченного шоу «Маска» на НТВ.

долина певица платье
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 51953 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 24499 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 21944 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 19263 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Происшествия 17448 17 мая 2021
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Все новости / Шоу-бизнес / Певица Лариса Долина в приталенном платье восхитила поклонников юным видом
Рейтинг@Mail.ru