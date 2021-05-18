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21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
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Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
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Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса

Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 18 мая. И.о. министра иностранных дел Шарбель Вахби намекнул в эфире местного телевидения, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива поддерживали террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Его заявления вызвали негодование как Эр-Рияде, так и в самом Бейруте.

Накануне Вахби, являвшийся ранее советником действующего главы государства, в ходе дебатов на канале Al Hurra назвал «бедуином» саудовского гостя студии Салмана Аль Ансара из лоббирующей интересы Эр-Рияда группы «Саудовско-американского комитета по связям с общественностью» (SAPRAC). Причиной тому стала критика со стороны эксперта из королевства в адрес президента Ливана Мишеля Ауна за расширение прав и возможностей группировки «Хезболла» и обеспечение ей политического прикрытия.

«Я не приму этого. Я нахожусь в Ливане, и меня оскорбляет бедуин», — сказал Вахби.

Глава МИД Ливана обвинил «страны любви, дружбы и братства» в «насаждении террористической организации ИГ на равнинах Ниневии, Анбара и Пальмиры». Все перечисленные районы были охвачены боевиками-экстремистами в 2014 году.

Когда его спросили, имеет ли он в виду под «этими странами» государства Персидского залива, министр ответил, что не хочет указывать названия. Однако на вопрос о том, финансировали ли государства Персидского залива исламистское движение, он ответил:

«Кто их тогда финансировал, я, что ли?».

Реакция в Ливане

Утверждения Шарбеля Вахби вызвали бурные обсуждения в арабском сегменте соцсетей. Многие ливанцы не оценили выпады министра и предупредили, что его высказывания могут оказать негативное влияние на более чем 300 000 ливанских эмигрантов, работающих в Саудовской Аравии.

«Если вы устранили ливанцев в стране всеми доступными средствами, по крайней мере, оставьте ливанцев за границей в мире и с работой!», — написала продюсер Надия Бсат.

«Это оскорбление арабских стран и пощечина сотням тысяч ливанцев, работающих в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Шарбель Вахби, лидеры этих стран предлагают своим гражданам жизнь и стабильность. А что вы предлагаете, кроме разочарований в Ливане?», — возмутился известный ведущий Несхан Дер Арутюнян.

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что комментарии главы МИД были «безрассудными, недипломатичными и не отражали взгляды большинства людей».

«Как будто кризисов, в которых тонет страна, и бойкота, который она переживает, недостаточно, чтобы указать на неизбирательную политику, проводимую в отношении арабских братьев», — сообщила канцелярия премьера.

Президент Мишель Аун также подчеркнул, что его страна стремится поддерживать хорошие отношения со странами Персидского залива, особенно с Саудовской Аравией.

«Заявления министра иностранных дел выражают его личное мнение и никоим образом не отражают позицию ливанского государства и его президента генерала Мишеля Ауна, который стремится отвергнуть любые оскорбления в отношении дружественных стран в целом и Саудовской Аравии и государств Персидского залива в частности», — говорится в сообщении канцелярии президента Ливана.

Посол Ливана вызван в МИД

Обвинения в поддержке терроризма и использование термина «бедуин» по отношению к саудовскому эксперту вызвали негодование в королевстве. Экономический аналитик и член Консультативного совета Саудовской Аравии Фадель Абу Аль Айнайн напомнил о роли его страны в посредничестве в Таифском соглашении, которое положило конец 15-летней гражданской войне и заложило основу межконфессионального государства в Ливане. Он также подчеркнул, что королевство выделяло миллиарды долларов финансовой помощи сменявшим друг друга правительствам средиземноморской страны.

Член королевской семьи и бывший владелец футбольного клуба «Аль-Хиляль» Абдель Рахман Бин Мусаид Аль Сауд заявил, что гордится тем, что является бедуином, «которых Бог лелеет, чтит и одаривает их бесчисленными благословениями». Он также усомнился в том, что заявления из Бейрута служат интересам выходцев из Ливана, трудящихся в Саудовской Аравии. Сын саудовского принца добавил, что, видимо, проблема мусора в средиземноморском государстве настолько накалилась, что «перешла даже на телепрограммы».

В результате МИД королевства опубликовал заявление, в котором решительно осудил заявления Вахби против Саудовской Аравии и других стран ССАГПЗ. Также ведомство сообщило, что слова ливанского министра «не соответствуют элементарным дипломатическим нормам и противоречат историческим отношениям между двумя братскими народами». В связи с вышесказанным Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ливана Зияда Итани, чтобы «выразить свое строгое осуждение и неприятие этих заявлений» и вручить ему официальную ноту протеста.

Оправдания

Позже Вахби прокомментировал инцидент в студии и реакцию на него со стороны ливанских политиков. По словам министра, его утверждения не были обращены к «братьям из стран Персидского залива», а названий конкретных государств он вообще не произносил. Он также призвал ливанских политиков не подогревать конфликт между Ливаном и братскими ему странами.

«Я был удивлен некоторыми заявлениями, сделанными в Ливане, которые искажают мои слова и разжигают напряженность в отношениях с королевством и государствами Персидского залива в попытке достичь личных интересов в ущерб Ливану», — заявил глава ливанского МИД.

Непростые отношения

Скандальная ситуация вокруг телепередачи произошла на фоне введения Эр-Риядом запрета на импорт ливанских овощей и фруктов с 23 апреля, чтобы остановить наркотрафик в королевство. Такие санкции грозили катастрофическими последствиями ливанской экономике, переживающей тяжелый кризис. 30 апреля Саудовская Аравия смягчила свою позицию и пропустила несколько партий сельскохозяйственной продукции из средиземноморского государства.

В апреле сотрудники таможенной службы королевства нашли в прибывших из Ливана коробках с гранатами крупную партию каптагона — 5,3 миллиона пилюль. Впоследствии выяснилось, что это далеко не первый случай, когда сельхозпродукцию из Ливана использовали для нелегального ввоза запрещенных наркотических средств в Саудовскую Аравию.

В целом дипломатические отношения между Эр-Риядом и Бейрутом являются непростыми. Еще в 2006 году Саудовская Аравия тайно дала добро на израильское вторжение в Ливан во время Второй ливанской войны. Поддержка со стороны правительства королевства, утекшая в израильские СМИ несколько лет спустя, привела к напряженности.

Кроме того, недопонимания усилились в связи с увеличением числа членов ливанской группировки «Хезболла» по всему региону, особенно в Сирии, Ираке и Йемене. Эта организация рассматривается Эр-Риядом как «рука Тегерана» и «угроза» Саудовской Аравии, которая имеет сложные отношения с Ираном.

1 Организация запрещена на территории РФ.

саудовская аравия ливан
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