Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса

Бейрут, 18 мая. И.о. министра иностранных дел Шарбель Вахби намекнул в эфире местного телевидения, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива поддерживали террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Его заявления вызвали негодование как Эр-Рияде, так и в самом Бейруте.

Lebanese Foreign Minister Charbel Wehbe called Salman al-Ansari of Saudi PR/lobbying group SAPRAC a "Bedouin", during a heated debate on Al Hurra television last night. pic.twitter.com/RIKEmC5XJm — Kareem Chehayeb | كريم شهيب (@chehayebk) May 18, 2021

Накануне Вахби, являвшийся ранее советником действующего главы государства, в ходе дебатов на канале Al Hurra назвал «бедуином» саудовского гостя студии Салмана Аль Ансара из лоббирующей интересы Эр-Рияда группы «Саудовско-американского комитета по связям с общественностью» (SAPRAC). Причиной тому стала критика со стороны эксперта из королевства в адрес президента Ливана Мишеля Ауна за расширение прав и возможностей группировки «Хезболла» и обеспечение ей политического прикрытия.

«Я не приму этого. Я нахожусь в Ливане, и меня оскорбляет бедуин», — сказал Вахби.

Глава МИД Ливана обвинил «страны любви, дружбы и братства» в «насаждении террористической организации ИГ на равнинах Ниневии, Анбара и Пальмиры». Все перечисленные районы были охвачены боевиками-экстремистами в 2014 году.

Когда его спросили, имеет ли он в виду под «этими странами» государства Персидского залива, министр ответил, что не хочет указывать названия. Однако на вопрос о том, финансировали ли государства Персидского залива исламистское движение, он ответил:

«Кто их тогда финансировал, я, что ли?».

Реакция в Ливане

Утверждения Шарбеля Вахби вызвали бурные обсуждения в арабском сегменте соцсетей. Многие ливанцы не оценили выпады министра и предупредили, что его высказывания могут оказать негативное влияние на более чем 300 000 ливанских эмигрантов, работающих в Саудовской Аравии.

«Если вы устранили ливанцев в стране всеми доступными средствами, по крайней мере, оставьте ливанцев за границей в мире и с работой!», — написала продюсер Надия Бсат.

قَضيتْ على اللبناني في البلد بِكُلّ الوسائل المتاحة، على الأقل اترك اللبناني في الخارج بسلام وعم يشتغل!!

إرحمونا من كبّ الحكي غير المسؤول والخاطئ.#عهد_الذل

دُوَل ما شفتوا منها الاّ الخير يا عيب الشوم. #شربل_وهبة_لا_يمثلنا — Nadia Bsat???????? (@NadiaBsat) May 18, 2021

«Это оскорбление арабских стран и пощечина сотням тысяч ливанцев, работающих в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Шарбель Вахби, лидеры этих стран предлагают своим гражданам жизнь и стабильность. А что вы предлагаете, кроме разочарований в Ливане?», — возмутился известный ведущий Несхан Дер Арутюнян.

يخرج الكلام

من فم وزير الخارجيّة

وكأنّه مُصاب بِإسْهالٍ شَفَويّ.

هذه إساءة للدّول العربيّة

وصفعة لِمِئات الآلاف من اللبنانيّين العاملين في دول مجلس التّعاون الخليجي.

يا شربل وهبة:

قادة تلك الدّول يمنحون مواطنيهم حياةً واستقرارًا.

أنتم ماذا تصنَعونَ بِخَيْباتِكُم في لبنان؟! — نيشان (@Neshan) May 18, 2021

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что комментарии главы МИД были «безрассудными, недипломатичными и не отражали взгляды большинства людей».

«Как будто кризисов, в которых тонет страна, и бойкота, который она переживает, недостаточно, чтобы указать на неизбирательную политику, проводимую в отношении арабских братьев», — сообщила канцелярия премьера.

Президент Мишель Аун также подчеркнул, что его страна стремится поддерживать хорошие отношения со странами Персидского залива, особенно с Саудовской Аравией.

«Заявления министра иностранных дел выражают его личное мнение и никоим образом не отражают позицию ливанского государства и его президента генерала Мишеля Ауна, который стремится отвергнуть любые оскорбления в отношении дружественных стран в целом и Саудовской Аравии и государств Персидского залива в частности», — говорится в сообщении канцелярии президента Ливана.

Посол Ливана вызван в МИД

Обвинения в поддержке терроризма и использование термина «бедуин» по отношению к саудовскому эксперту вызвали негодование в королевстве. Экономический аналитик и член Консультативного совета Саудовской Аравии Фадель Абу Аль Айнайн напомнил о роли его страны в посредничестве в Таифском соглашении, которое положило конец 15-летней гражданской войне и заложило основу межконфессионального государства в Ливане. Он также подчеркнул, что королевство выделяло миллиарды долларов финансовой помощи сменявшим друг друга правительствам средиземноморской страны.

بعض مساهمات (دولة البدو) #السعودية



-وقف الحرب الأهلية اللبنانية. اتفاق الطائف

-إعادة بناء الإقتصاد اللبناني

-إعادة إعمار لبنان

-حماية الليرة من الإنهيار لعقود

-تسليح الجيش اللبناني

-إحتضان اكثر من 350 الف مغترب لبناني

-الدولة الأولى في تحويلات المغتربين ل #لبنان#شربل_وهبه pic.twitter.com/tqVprWtEJS — فضل البوعينين (@Albuainain_f) May 18, 2021

Член королевской семьи и бывший владелец футбольного клуба «Аль-Хиляль» Абдель Рахман Бин Мусаид Аль Сауд заявил, что гордится тем, что является бедуином, «которых Бог лелеет, чтит и одаривает их бесчисленными благословениями». Он также усомнился в том, что заявления из Бейрута служат интересам выходцев из Ливана, трудящихся в Саудовской Аравии. Сын саудовского принца добавил, что, видимо, проблема мусора в средиземноморском государстве настолько накалилась, что «перешла даже на телепрограммы».

استشرت مشكلة الزبالة (تكرمون) لديهم لدرجة أنها أصبحت تُستضاف في البرامج..! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز???????? (@abdulrahman) May 18, 2021

В результате МИД королевства опубликовал заявление, в котором решительно осудил заявления Вахби против Саудовской Аравии и других стран ССАГПЗ. Также ведомство сообщило, что слова ливанского министра «не соответствуют элементарным дипломатическим нормам и противоречат историческим отношениям между двумя братскими народами». В связи с вышесказанным Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ливана Зияда Итани, чтобы «выразить свое строгое осуждение и неприятие этих заявлений» и вручить ему официальную ноту протеста.

#SaudiArabia has strongly condemned and denounced derogatory statements made by the caretaker #Lebanese Foreign Minister, Charbel Wehbe, during a TV interview on Monday regarding the Kingdom and its citizens.https://t.co/ZnnFpFTGAV — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) May 18, 2021

Оправдания

Позже Вахби прокомментировал инцидент в студии и реакцию на него со стороны ливанских политиков. По словам министра, его утверждения не были обращены к «братьям из стран Персидского залива», а названий конкретных государств он вообще не произносил. Он также призвал ливанских политиков не подогревать конфликт между Ливаном и братскими ему странами.

«Я был удивлен некоторыми заявлениями, сделанными в Ливане, которые искажают мои слова и разжигают напряженность в отношениях с королевством и государствами Персидского залива в попытке достичь личных интересов в ущерб Ливану», — заявил глава ливанского МИД.

#شربل_وهبة : فوجئت بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة لكلامي.. ما قلته لم يتناول الأشقاء في دول الخليج العربي https://t.co/vqPW0U4aug — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) May 18, 2021

Непростые отношения

Скандальная ситуация вокруг телепередачи произошла на фоне введения Эр-Риядом запрета на импорт ливанских овощей и фруктов с 23 апреля, чтобы остановить наркотрафик в королевство. Такие санкции грозили катастрофическими последствиями ливанской экономике, переживающей тяжелый кризис. 30 апреля Саудовская Аравия смягчила свою позицию и пропустила несколько партий сельскохозяйственной продукции из средиземноморского государства.

В апреле сотрудники таможенной службы королевства нашли в прибывших из Ливана коробках с гранатами крупную партию каптагона — 5,3 миллиона пилюль. Впоследствии выяснилось, что это далеко не первый случай, когда сельхозпродукцию из Ливана использовали для нелегального ввоза запрещенных наркотических средств в Саудовскую Аравию.

Saudi Arabia bans fruit, vegetable imports from Lebanon https://t.co/xgf9qE7b9h pic.twitter.com/zVpx9h6OKG — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 24, 2021

В целом дипломатические отношения между Эр-Риядом и Бейрутом являются непростыми. Еще в 2006 году Саудовская Аравия тайно дала добро на израильское вторжение в Ливан во время Второй ливанской войны. Поддержка со стороны правительства королевства, утекшая в израильские СМИ несколько лет спустя, привела к напряженности.

Кроме того, недопонимания усилились в связи с увеличением числа членов ливанской группировки «Хезболла» по всему региону, особенно в Сирии, Ираке и Йемене. Эта организация рассматривается Эр-Риядом как «рука Тегерана» и «угроза» Саудовской Аравии, которая имеет сложные отношения с Ираном.

1 Организация запрещена на территории РФ.