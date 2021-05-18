Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса

Бейрут, 18 мая. И.о. министра иностранных дел Шарбель Вахби намекнул в эфире местного телевидения, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива поддерживали террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Его заявления вызвали негодование как Эр-Рияде, так и в самом Бейруте.
Lebanese Foreign Minister Charbel Wehbe called Salman al-Ansari of Saudi PR/lobbying group SAPRAC a "Bedouin", during a heated debate on Al Hurra television last night. pic.twitter.com/RIKEmC5XJm— Kareem Chehayeb | كريم شهيب (@chehayebk) May 18, 2021
Накануне Вахби, являвшийся ранее советником действующего главы государства, в ходе дебатов на канале Al Hurra назвал «бедуином» саудовского гостя студии Салмана Аль Ансара из лоббирующей интересы Эр-Рияда группы «Саудовско-американского комитета по связям с общественностью» (SAPRAC). Причиной тому стала критика со стороны эксперта из королевства в адрес президента Ливана Мишеля Ауна за расширение прав и возможностей группировки «Хезболла» и обеспечение ей политического прикрытия.
«Я не приму этого. Я нахожусь в Ливане, и меня оскорбляет бедуин», — сказал Вахби.
Глава МИД Ливана обвинил «страны любви, дружбы и братства» в «насаждении террористической организации ИГ на равнинах Ниневии, Анбара и Пальмиры». Все перечисленные районы были охвачены боевиками-экстремистами в 2014 году.
Когда его спросили, имеет ли он в виду под «этими странами» государства Персидского залива, министр ответил, что не хочет указывать названия. Однако на вопрос о том, финансировали ли государства Персидского залива исламистское движение, он ответил:
«Кто их тогда финансировал, я, что ли?».
Реакция в Ливане
Утверждения Шарбеля Вахби вызвали бурные обсуждения в арабском сегменте соцсетей. Многие ливанцы не оценили выпады министра и предупредили, что его высказывания могут оказать негативное влияние на более чем 300 000 ливанских эмигрантов, работающих в Саудовской Аравии.
«Если вы устранили ливанцев в стране всеми доступными средствами, по крайней мере, оставьте ливанцев за границей в мире и с работой!», — написала продюсер Надия Бсат.
قَضيتْ على اللبناني في البلد بِكُلّ الوسائل المتاحة، على الأقل اترك اللبناني في الخارج بسلام وعم يشتغل!!— Nadia Bsat???????? (@NadiaBsat) May 18, 2021
إرحمونا من كبّ الحكي غير المسؤول والخاطئ.#عهد_الذل
دُوَل ما شفتوا منها الاّ الخير يا عيب الشوم. #شربل_وهبة_لا_يمثلنا
«Это оскорбление арабских стран и пощечина сотням тысяч ливанцев, работающих в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Шарбель Вахби, лидеры этих стран предлагают своим гражданам жизнь и стабильность. А что вы предлагаете, кроме разочарований в Ливане?», — возмутился известный ведущий Несхан Дер Арутюнян.
يخرج الكلام— نيشان (@Neshan) May 18, 2021
من فم وزير الخارجيّة
وكأنّه مُصاب بِإسْهالٍ شَفَويّ.
هذه إساءة للدّول العربيّة
وصفعة لِمِئات الآلاف من اللبنانيّين العاملين في دول مجلس التّعاون الخليجي.
يا شربل وهبة:
قادة تلك الدّول يمنحون مواطنيهم حياةً واستقرارًا.
أنتم ماذا تصنَعونَ بِخَيْباتِكُم في لبنان؟!
Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что комментарии главы МИД были «безрассудными, недипломатичными и не отражали взгляды большинства людей».
«Как будто кризисов, в которых тонет страна, и бойкота, который она переживает, недостаточно, чтобы указать на неизбирательную политику, проводимую в отношении арабских братьев», — сообщила канцелярия премьера.
Президент Мишель Аун также подчеркнул, что его страна стремится поддерживать хорошие отношения со странами Персидского залива, особенно с Саудовской Аравией.
«Заявления министра иностранных дел выражают его личное мнение и никоим образом не отражают позицию ливанского государства и его президента генерала Мишеля Ауна, который стремится отвергнуть любые оскорбления в отношении дружественных стран в целом и Саудовской Аравии и государств Персидского залива в частности», — говорится в сообщении канцелярии президента Ливана.
Посол Ливана вызван в МИД
Обвинения в поддержке терроризма и использование термина «бедуин» по отношению к саудовскому эксперту вызвали негодование в королевстве. Экономический аналитик и член Консультативного совета Саудовской Аравии Фадель Абу Аль Айнайн напомнил о роли его страны в посредничестве в Таифском соглашении, которое положило конец 15-летней гражданской войне и заложило основу межконфессионального государства в Ливане. Он также подчеркнул, что королевство выделяло миллиарды долларов финансовой помощи сменявшим друг друга правительствам средиземноморской страны.
بعض مساهمات (دولة البدو) #السعودية— فضل البوعينين (@Albuainain_f) May 18, 2021
-وقف الحرب الأهلية اللبنانية. اتفاق الطائف
-إعادة بناء الإقتصاد اللبناني
-إعادة إعمار لبنان
-حماية الليرة من الإنهيار لعقود
-تسليح الجيش اللبناني
-إحتضان اكثر من 350 الف مغترب لبناني
-الدولة الأولى في تحويلات المغتربين ل #لبنان#شربل_وهبه pic.twitter.com/tqVprWtEJS
Член королевской семьи и бывший владелец футбольного клуба «Аль-Хиляль» Абдель Рахман Бин Мусаид Аль Сауд заявил, что гордится тем, что является бедуином, «которых Бог лелеет, чтит и одаривает их бесчисленными благословениями». Он также усомнился в том, что заявления из Бейрута служат интересам выходцев из Ливана, трудящихся в Саудовской Аравии. Сын саудовского принца добавил, что, видимо, проблема мусора в средиземноморском государстве настолько накалилась, что «перешла даже на телепрограммы».
استشرت مشكلة الزبالة (تكرمون) لديهم لدرجة أنها أصبحت تُستضاف في البرامج..!— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز???????? (@abdulrahman) May 18, 2021
В результате МИД королевства опубликовал заявление, в котором решительно осудил заявления Вахби против Саудовской Аравии и других стран ССАГПЗ. Также ведомство сообщило, что слова ливанского министра «не соответствуют элементарным дипломатическим нормам и противоречат историческим отношениям между двумя братскими народами». В связи с вышесказанным Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ливана Зияда Итани, чтобы «выразить свое строгое осуждение и неприятие этих заявлений» и вручить ему официальную ноту протеста.
#SaudiArabia has strongly condemned and denounced derogatory statements made by the caretaker #Lebanese Foreign Minister, Charbel Wehbe, during a TV interview on Monday regarding the Kingdom and its citizens.https://t.co/ZnnFpFTGAV— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) May 18, 2021
Оправдания
Позже Вахби прокомментировал инцидент в студии и реакцию на него со стороны ливанских политиков. По словам министра, его утверждения не были обращены к «братьям из стран Персидского залива», а названий конкретных государств он вообще не произносил. Он также призвал ливанских политиков не подогревать конфликт между Ливаном и братскими ему странами.
«Я был удивлен некоторыми заявлениями, сделанными в Ливане, которые искажают мои слова и разжигают напряженность в отношениях с королевством и государствами Персидского залива в попытке достичь личных интересов в ущерб Ливану», — заявил глава ливанского МИД.
#شربل_وهبة : فوجئت بتفسيرات وتأويلات غير صحيحة لكلامي.. ما قلته لم يتناول الأشقاء في دول الخليج العربي https://t.co/vqPW0U4aug— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) May 18, 2021
Непростые отношения
Скандальная ситуация вокруг телепередачи произошла на фоне введения Эр-Риядом запрета на импорт ливанских овощей и фруктов с 23 апреля, чтобы остановить наркотрафик в королевство. Такие санкции грозили катастрофическими последствиями ливанской экономике, переживающей тяжелый кризис. 30 апреля Саудовская Аравия смягчила свою позицию и пропустила несколько партий сельскохозяйственной продукции из средиземноморского государства.
В апреле сотрудники таможенной службы королевства нашли в прибывших из Ливана коробках с гранатами крупную партию каптагона — 5,3 миллиона пилюль. Впоследствии выяснилось, что это далеко не первый случай, когда сельхозпродукцию из Ливана использовали для нелегального ввоза запрещенных наркотических средств в Саудовскую Аравию.
Saudi Arabia bans fruit, vegetable imports from Lebanon https://t.co/xgf9qE7b9h pic.twitter.com/zVpx9h6OKG— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 24, 2021
В целом дипломатические отношения между Эр-Риядом и Бейрутом являются непростыми. Еще в 2006 году Саудовская Аравия тайно дала добро на израильское вторжение в Ливан во время Второй ливанской войны. Поддержка со стороны правительства королевства, утекшая в израильские СМИ несколько лет спустя, привела к напряженности.
Кроме того, недопонимания усилились в связи с увеличением числа членов ливанской группировки «Хезболла» по всему региону, особенно в Сирии, Ираке и Йемене. Эта организация рассматривается Эр-Риядом как «рука Тегерана» и «угроза» Саудовской Аравии, которая имеет сложные отношения с Ираном.
1 Организация запрещена на территории РФ.