Дарю ему роль в следующем фильме: режиссер Сергей Мокрицкий об актере Никите Волкове

Актер Никита Волков сегодня празднует свой 28-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил режиссер Сергей Мокрицкий.

Собеседник поделился воспоминаниями о совместной работе с артистом в фильме «Черновик».

«При первой встрече на пробах он поразил меня своей искренностью. В тот раз еще не было никакого текста, я просто знакомился с артистами, чтобы понять, что за человек передо мной, чем он дышит. Я сразу обратил внимание на Никиту, потому что он начал говорить такие вещи, которые я помнил и в своем детстве, юности. У нас были одинаковые отношения с родителями, окружающим миром, хотя между нами большая разница в возрасте, он значительно младше моих старших детей. Я очень благодарен, что он так доверился мне», — рассказал режиссер.

кадр из фильма «Черновик» /

Сергей Мокрицкий также рассказал об одном из тех моментов на съемочной площадке, которые показали, что он сделал совершенно верный выбор на важную роль в фантастическом фильме.

«В картине есть очень сложный момент. До него герой, которого играет Никита, словно ходил на поводке, но вдруг решает пересечь черту дозволенного. Выразить это пластически довольно сложно, но он блестяще справился. За несколько шагов до условной точки у него начали подгибаться ноги. Затем он дошел до некоего силового поля, мембраны. Она отталкивала его обратно. Тут он совершил невероятный изгиб. Это было на грани человеческих сил. Вопреки законам гравитации, он практически встал на мостик, хотя руки у него при этом были на груди, потому что «поводок» впивается в его тело. Это было потрясающе», — поведал собеседник ФАН.

ТАСС / Сергей Бобылев

В завершение он поделился сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«После «Черновика» я снял картину «Первый Оскар». Сейчас она на стадии монтажа. Я очень хотел, чтобы Никита принял участие в съемках, но какие-то обстоятельства снова и снова мешали. Снимать его в маленьком эпизоде у меня не поднялась бы рука, а большой роли не было. Мне было очень обидно. Я от всей души желаю здоровья ему и его семье. Пусть в их доме будет любовь и творчество. Я уверен, что рано или поздно крупная роль найдет его. В качестве подарка на день рождения я обещаю: если у меня будет следующий фильм, то Никита получит хорошую интересную роль», — заверил режиссер.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН рассказал, чего ждет от фильма «Турист».