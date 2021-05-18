Дэвид и Виктория Бекхэм готовятся к пополнению в семье

Лондон, 18 мая. Дэвид и Виктория Бекхэм, являющиеся одной из самых известных супружеских пар Великобритании, готовятся впервые стать дедушкой и бабушкой — внука им подарит средний сын Ромео.

Ромео Бекхэм накануне отмечал вторую годовщину отношений со своей возлюбленной Мией Риган, в честь чего разместил в своем Instagram-аккаунте совместный снимок с ней. Эта фотография и послужила причиной, по которой пользователи сделали однозначный вывод — молодой человек готовится стать отцом.

Внимание пользователей привлек округлившийся, по их мнению, живот девушки, ранее отличавшейся неизменно стройной фигурой. Помимо этого, косвенным аргументом в пользу этой теории выступил своеобразный жест молодого человека, нежно положившего руку на живот возлюбленной.

Данные о том, что Риган действительно готовится стать матерью, подтвердил со ссылкой на осведомленный источник и авторитетный британский таблоид The Sun. Дэвид и Виктория Бекхэм уже получают поздравления с грядущим пополнением в семье.

Экс-солистка британского герл-бэнда Spice girls Виктория Бекхэм в середине апреля устроила вечеринку по случаю своего дня рождения — супруге известного футболиста исполнилось 47 лет.