Дэвид и Виктория Бекхэм готовятся к пополнению в семье

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 мая 21:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
Все новости
18 мая 21:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
Все новости

Дэвид и Виктория Бекхэм готовятся к пополнению в семье

Шоу-бизнес
Дэвид и Виктория Бекхэм готовятся к пополнению в семье
Global Look Press  /  Patrick van Katwijk / Dutch Photo Press

Лондон, 18 мая. Дэвид и Виктория Бекхэм, являющиеся одной из самых известных супружеских пар Великобритании, готовятся впервые стать дедушкой и бабушкой — внука им подарит средний сын Ромео.

Ромео Бекхэм накануне отмечал вторую годовщину отношений со своей возлюбленной Мией Риган, в честь чего разместил в своем Instagram-аккаунте совместный снимок с ней. Эта фотография и послужила причиной, по которой пользователи сделали однозначный вывод — молодой человек готовится стать отцом.

Внимание пользователей привлек округлившийся, по их мнению, живот девушки, ранее отличавшейся неизменно стройной фигурой. Помимо этого, косвенным аргументом в пользу этой теории выступил своеобразный жест молодого человека, нежно положившего руку на живот возлюбленной.

Данные о том, что Риган действительно готовится стать матерью, подтвердил со ссылкой на осведомленный источник и авторитетный британский таблоид The Sun. Дэвид и Виктория Бекхэм уже получают поздравления с грядущим пополнением в семье.

Экс-солистка британского герл-бэнда Spice girls Виктория Бекхэм в середине апреля устроила вечеринку по случаю своего дня рождения — супруге известного футболиста исполнилось 47 лет.

ребенок семья бекхэм
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 51953 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 24499 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 21944 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 19263 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Происшествия 17448 17 мая 2021
ФАН установил личность убившего троих у вокзала в Екатеринбурге
Все новости / Шоу-бизнес / Дэвид и Виктория Бекхэм готовятся к пополнению в семье
Рейтинг@Mail.ru