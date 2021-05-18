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18 мая 21:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
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Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти

Общество
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 18 мая. Существует несколько признаков надвигающейся смерти у тяжелобольных пациентов, но врачи о них не распространяются из опасения, что здоровые люди неправильно поймут.

Американские ученые выяснили, что существует пять основных признаков, что пациенту осталось жить несколько дней. Речь идет о серьезно больных или пожилых людях. Врач и телеведущий Александр Мясников, пояснил, почему эта информация не распространяется публично.

Исследователи выяснили, что тяжелобольные пациенты перед смертью страдают одышкой, врачи иногда называют ее «воздушным голодом». Также признаком скорой смерти считают депрессию, повышенное беспокойство, невнимательность и обострение чувства усталости или сонливости.

«Люди не способны понять, о чем идет речь. И начнут выискивать у себя одышку, депрессию, беспокойство и невнимательность. Это абсолютно разные вещи», — пояснил Мясников.

Пожилые люди в терминальной стадии часто испытывают одышку, нехватку воздуха, и это может говорить, что дни его сочтены, заметил доктор. Пациент может начать непроизвольно зевать или икать, добавил врач. На счет невнимательности и сонливости Мясников заметил, что это не всегда так, может возникнуть психомоторное возбуждение. Врачи стараются не афишировать подобные симптомы, чтобы не быть неправильно понятыми.

В эфире телеканала «Россия-1» Мясников рассказал, как и когда нужно мерить давление. Для определения среднесуточного давления врач рекомендовал применить холтеровское мониторирование.

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Все новости / Общество / Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
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