Манижа обратилась к поклонникам перед выступлением на Евровидении

Роттердам, 18 мая. Исполнительница Манижа обратилась к своим подписчикам в Instagram перед первым полуфиналом песенного конкурса «Евровидение». Звезда попросила пожелать ей удачи.

Новый пост в соцсети артистка посвятила своему прибытию на арену Ahoy Rotterdam. Представительница от России будет выступать в первом полуфинале под третьим номером. Манижа обратилась к своим поклонникам с просьбой поддержать ее во время выступления.

«Я приехала на Евровидение не одна. Со мной сегодня на сцене будут русские женщины. Пожелайте нам удачи. Наш номер для голосования #3», — написала певица.

В комментариях поклонники пожелали удачи своему кумиру. Многие и не сомневаются, что Манижа непременно пройдет в финал и попадет как минимум в пятерку лучших.

«Мы верим в тебя!! Королева»; «Удачи вам, ребятки! Будем болеть за вас»; «Манижечка, мы верим в тебя!! Ты точно войдешь в топ-5! Держим кулачки!» — эмоционально ответили подписчики звездного аккаунта.

В случае успешного прохождения Манижа попадет в финал европейского песенного конкурса, который пройдет на той же арене в Роттердаме 22 мая. В перерывах между концертами звезда пообщается со своими поклонниками в рамках прямого эфира в социальной сети «Одноклассники».