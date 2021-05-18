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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
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Манижа обратилась к поклонникам перед выступлением на Евровидении

Шоу-бизнес
Манижа обратилась к поклонникам перед выступлением на Евровидении
Global Look Press  /  Pavel Kashaev

Роттердам, 18 мая. Исполнительница Манижа обратилась к своим подписчикам в Instagram перед первым полуфиналом песенного конкурса «Евровидение». Звезда попросила пожелать ей удачи.

Новый пост в соцсети артистка посвятила своему прибытию на арену Ahoy Rotterdam. Представительница от России будет выступать в первом полуфинале под третьим номером. Манижа обратилась к своим поклонникам с просьбой поддержать ее во время выступления.

«Я приехала на Евровидение не одна. Со мной сегодня на сцене будут русские женщины. Пожелайте нам удачи. Наш номер для голосования #3», — написала певица.

В комментариях поклонники пожелали удачи своему кумиру. Многие и не сомневаются, что Манижа непременно пройдет в финал и попадет как минимум в пятерку лучших.

«Мы верим в тебя!! Королева»;

«Удачи вам, ребятки! Будем болеть за вас»;

«Манижечка, мы верим в тебя!! Ты точно войдешь в топ-5! Держим кулачки!» — эмоционально ответили подписчики звездного аккаунта.

В случае успешного прохождения Манижа попадет в финал европейского песенного конкурса, который пройдет на той же арене в Роттердаме 22 мая. В перерывах между концертами звезда пообщается со своими поклонниками в рамках прямого эфира в социальной сети «Одноклассники».

евровидение певица Манижа
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Все новости / Шоу-бизнес / Манижа обратилась к поклонникам перед выступлением на Евровидении
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