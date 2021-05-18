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новостей
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
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Тимати и Валерия поучаствовали в презентации нового гоночного автомобиля BR03

  /   Обновлено: 18 мая 2021 20:36
Спорт
Тимати и Валерия поучаствовали в презентации нового гоночного автомобиля BR03
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 18 мая. Презентация нового российского болида BR03 прошла в Сколково. В мероприятии приняли участие звезды отечественной эстрады, в том числе Тимати и Валерия.

Компания Бориса Ротенберга BR Engineering представила автомобиль, предназначенный для участия в российских кольцевых соревнованиях. Болид, собранный на базе SMP Racing, показали на презентации в Сколково. В мероприятии принимали участие звезды отечественной эстрады, среди которых Тимати, Валерия, Иосиф Пригожин, а также пилоты Михаил Алешин и Виталий Петров.

Планируется, что автомобиль, оснащенный 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 420 л.с. и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач, будет задействован в заездах, которые состоятся в сентябре 2021 года на подмосковной гоночной трассе Moscow Raceway.

Ранее стало известно, что этап «Формулы-1» может впервые пройти в Санкт-Петербурге. В качестве места проведения автогонок рассматривается трасса «Игора драйв».

болид презентация сколково BR03
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Все новости / Спорт / Тимати и Валерия поучаствовали в презентации нового гоночного автомобиля BR03
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