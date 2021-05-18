Тимати и Валерия поучаствовали в презентации нового гоночного автомобиля BR03

Москва, 18 мая. Презентация нового российского болида BR03 прошла в Сколково. В мероприятии приняли участие звезды отечественной эстрады, в том числе Тимати и Валерия.

Компания Бориса Ротенберга BR Engineering представила автомобиль, предназначенный для участия в российских кольцевых соревнованиях. Болид, собранный на базе SMP Racing, показали на презентации в Сколково. В мероприятии принимали участие звезды отечественной эстрады, среди которых Тимати, Валерия, Иосиф Пригожин, а также пилоты Михаил Алешин и Виталий Петров.

Планируется, что автомобиль, оснащенный 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 420 л.с. и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач, будет задействован в заездах, которые состоятся в сентябре 2021 года на подмосковной гоночной трассе Moscow Raceway.

Ранее стало известно, что этап «Формулы-1» может впервые пройти в Санкт-Петербурге. В качестве места проведения автогонок рассматривается трасса «Игора драйв».