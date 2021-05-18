Очевидцы показали, как сейчас выглядит мемориал в память о жертвах казанской трагедии

Казань, 18 мая. Жители Казани показали, как выглядит стихийный мемориал спустя неделю после трагедии. К нему после происшествия несли цветы, свечи и игрушки.

С момента страшнейшей бойни в казанской гимназии прошло семь дней. За это время неравнодушные к трагедии люди принесли сотни вещей в память о детях, погибших от рук стрелка. На мемориале также появилась надпись «скорбим...», несколько огромных венков и фотографии.

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Ранее при нападении Ильназа Галявиева на свою бывшую школу в Казани погибли девять человек, среди них семь детей. Все они были учениками 8 «А». Дверь в класс на третьем этаже, где проходили занятия, оказалась незапертой. Всем остальным ученикам удалось забаррикадироваться благодаря сообщениям в мессенджерах и громкому объявлению о происходящем.