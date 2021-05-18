Якубин объяснил «обыски» в доме Кличко опасениями Зеленского за свое кресло

Киев, 18 мая. Обыски СБУ в доме, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, могут быть связаны с опасениями Администрации президента Украины Владимира Зеленского за президентское кресло.

Своими соображениями о новом витке политической борьбы на Украине в эфире запрещенного Зеленским телеканала «Перший Незалежний» поделился политолог Алексей Якубин. Якубин уверен, что обыск, который СБУ попыталась выставить как не имеющий к мэру Киева никакого отношения, связан с грядущей борьбой Зеленского за электорат. Экс-боксер занимает ту же электоральную нишу,на которую планирует опираться действующий лидер Незалежной, уверен эксперт.

«Меня уже даже немецкие журналисты спрашивали о шансах Кличко стать президентом. Я думаю, власть к нему относится серьезно. Сейчас он занимает в электорате ту нишу, которую раньше занимал президент Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ред.). Однако если Порошенко сделал серьезный правый националистический уклон, то Кличко старается быть, условно говоря, праволиберальным», — рассказал Якубин.

Противостояние праволиберального боксера и национал-консервативного комедианта может оказаться непредсказуемым, предупредил Якубин. Зеленский и Кличко оба бывшие селебрити, но у экс-спортсмена намного больше опыта в политике. Также свою роль сыграли рейтинги: мэр Киева гораздо популярнее среди украинцев, чем президент Зеленский. Все эти факторы в совокупности должны заставить лидера Незалежной опасаться Кличко, уверен Якубин.

«И что мы сейчас видим? Зеленский хочет занять нишу Порошенко. И Кличко в этой электоральной нише для него представляет конкуренцию, поэтому я не удивлен, что в Администрации президента начали так внимательно следить за Кличко и интересоваться, что он задумал. Тем паче, что Кличко как мэр Киева намного популярнее, чем Зеленский как президент Украины. Такой результат показали соцопросы, и это вызвало в администрации президента дополнительные вопросы», — заключил эксперт.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в подъезд его дома вломились силовики с обыском. Позднее в СБУ заявили, что следственно-розыскные мероприятия никак не связаны не киевским градоначальником, однако сам Кличко заявил, что силовики долго и настойчиво стучались в двери именно его квартиры.