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18 мая 21:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
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Якубин объяснил «обыски» в доме Кличко опасениями Зеленского за свое кресло

Политика
Якубин объяснил «обыски» в доме Кличко опасениями Зеленского за свое кресло
Федеральное агентство новостей  /  Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress

Киев, 18 мая. Обыски СБУ в доме, в котором проживает мэр Киева Виталий Кличко, могут быть связаны с опасениями Администрации президента Украины Владимира Зеленского за президентское кресло.

Своими соображениями о новом витке политической борьбы на Украине в эфире запрещенного Зеленским телеканала «Перший Незалежний» поделился политолог Алексей Якубин. Якубин уверен, что обыск, который СБУ попыталась выставить как не имеющий к мэру Киева никакого отношения, связан с грядущей борьбой Зеленского за электорат. Экс-боксер занимает ту же электоральную нишу,на которую планирует опираться действующий лидер Незалежной, уверен эксперт.

«Меня уже даже немецкие журналисты спрашивали о шансах Кличко стать президентом. Я думаю, власть к нему относится серьезно. Сейчас он занимает в электорате ту нишу, которую раньше занимал президент Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ред.). Однако если Порошенко сделал серьезный правый националистический уклон, то Кличко старается быть, условно говоря, праволиберальным», — рассказал Якубин.

Противостояние праволиберального боксера и национал-консервативного комедианта может оказаться непредсказуемым, предупредил Якубин. Зеленский и Кличко оба бывшие селебрити, но у экс-спортсмена намного больше опыта в политике. Также свою роль сыграли рейтинги: мэр Киева гораздо популярнее среди украинцев, чем президент Зеленский. Все эти факторы в совокупности должны заставить лидера Незалежной опасаться Кличко, уверен Якубин.

«И что мы сейчас видим? Зеленский хочет занять нишу Порошенко. И Кличко в этой электоральной нише для него представляет конкуренцию, поэтому я не удивлен, что в Администрации президента начали так внимательно следить за Кличко и интересоваться, что он задумал. Тем паче, что Кличко как мэр Киева намного популярнее, чем Зеленский как президент Украины. Такой результат показали соцопросы, и это вызвало в администрации президента дополнительные вопросы», — заключил эксперт.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в подъезд его дома вломились силовики с обыском. Позднее в СБУ заявили, что следственно-розыскные мероприятия никак не связаны не киевским градоначальником, однако сам Кличко заявил, что силовики долго и настойчиво стучались в двери именно его квартиры.

украина порошенко кличко зеленский президентские выборы якубин
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Все новости / Политика / Якубин объяснил «обыски» в доме Кличко опасениями Зеленского за свое кресло
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