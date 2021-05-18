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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
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Варнава объяснила, почему живет с Молочниковым в съемной квартире

  /   Обновлено: 18 мая 2021 20:28
Шоу-бизнес
Варнава объяснила, почему живет с Молочниковым в съемной квартире
wikipedia.org  /  aaneshka / CC BY-SA 4.0

Москва, 18 мая. Актриса Екатерина Варнава и ее возлюбленный, режиссер Александр Молочников, живут вместе уже почти год. По словам звезды Comedy Woman, они снимают квартиру в центре столицы.

Юмористка имеет довольно приличный доход и входит в список Forbes. Недавно она приобрела элитную квартиру в Москве, но пока не может там жить из-за активного ремонта. Однако выяснилось, что 29-летний избранник Варнавы и не планирует переезжать на ее территорию.

«Он сказал: «Никогда». Ему неловко жить в чужой квартире», — объяснила артистка в программе «Кино в деталях» на СТС.

Молочников сам нашел для них апартаменты в центре Москвы и там может чувствовать себя комфортно, создавая творческий беспорядок. Кроме того, режиссер даже и не догадывался о доходах своей второй половинки.

«Да, я действительно не был в курсе. Теперь мы обсудим с ней вопрос, почему снимаем квартиру, почему кофемашина старая», — с юмором подчеркнул кинематографист.

О романе артистов давно ходили слухи, однако подтвердить информацию звезды решились лишь недавно. Теперь они частые гости разных ток-шоу и программ. Недавно пара приняла участие в съемках Comedy Club. Во время общения с ведущими Варнава рассказала, почему покинула Comedy Woman и решила сменить свое амплуа.

варнава молочников кино в деталях
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Все новости / Шоу-бизнес / Варнава объяснила, почему живет с Молочниковым в съемной квартире
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