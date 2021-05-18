Варнава объяснила, почему живет с Молочниковым в съемной квартире

Москва, 18 мая. Актриса Екатерина Варнава и ее возлюбленный, режиссер Александр Молочников, живут вместе уже почти год. По словам звезды Comedy Woman, они снимают квартиру в центре столицы.

Юмористка имеет довольно приличный доход и входит в список Forbes. Недавно она приобрела элитную квартиру в Москве, но пока не может там жить из-за активного ремонта. Однако выяснилось, что 29-летний избранник Варнавы и не планирует переезжать на ее территорию.

«Он сказал: «Никогда». Ему неловко жить в чужой квартире», — объяснила артистка в программе «Кино в деталях» на СТС.

Молочников сам нашел для них апартаменты в центре Москвы и там может чувствовать себя комфортно, создавая творческий беспорядок. Кроме того, режиссер даже и не догадывался о доходах своей второй половинки.

«Да, я действительно не был в курсе. Теперь мы обсудим с ней вопрос, почему снимаем квартиру, почему кофемашина старая», — с юмором подчеркнул кинематографист.

О романе артистов давно ходили слухи, однако подтвердить информацию звезды решились лишь недавно. Теперь они частые гости разных ток-шоу и программ. Недавно пара приняла участие в съемках Comedy Club. Во время общения с ведущими Варнава рассказала, почему покинула Comedy Woman и решила сменить свое амплуа.