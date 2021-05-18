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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
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Украина изобрела очередной провальный способ попасть в Евросоюз

Политика
Украина изобрела очередной провальный способ попасть в Евросоюз
pixabay.com

Москва, 18 мая. Грузия, Украина и Молдавия объединились в коалицию, назвали ее «Ассоциативным трио» и подписали Меморандум об интеграции в Евросоюз.

В Меморандуме главы МИД трех стран указали, что у ЕС нет другого выхода, кроме как принять в свой состав их троицу. Объединение должно принести в Евросоюз мир и процветание, уверен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Принимать решение о расширении Евросоюз будет самостоятельно, вряд ли оно будет зависеть от желания страны-кандидата, даже закрепленного на бумаге, считает украинский политический аналитик Тарас Козуб.

«Главным тут является желание самого ЕС расшириться. За последнее время такого рвения замечено не было... Что касается Украины, Молдавии и Грузии, то соглашение это хорошо, но воспринимать его нужно исключительно как свидетельство о намерении», — подчеркнул политолог в интервью «МК«.

Кроме того, у членов новообразованного «Ассоциативного трио» есть неразрешенные территориальные проблемы: ЛНР, ДНР, Абхазия, Южная осетия, Приднестровье. Это делает их претензии на вступление в Евросоюз необоснованными. Эти три республики состоят в уже существующей организации ГУАМ, названное по первым буквам стран-участниц: Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия. За более чем 20 лет существования это объединение не продвинулась дальше фантазий.

Попасть в Евросоюз все три страны планируют давно и используют для этого разные способы. Киев пытается подкупить ЕС выполнение всех заявленных требований. Молдавия водит дружбу с Румынией, которая является членом ЕС. Правительство Грузии добилось ассоциации с Евросоюзом и единого безвизового пространства, подать заявку на вступление Тбилиси планирует в 2024 году.

Шансы на единовременной вступление трех стран в ЕС прокомментировал заместитель главы Института СНГ Владимир Жарихин. Он отметил, что у членов «Ассоциативного трио» и по отдельности мало шансов вступить в ЕС, а скопом сделать это однозначно не получится. Европейцы вряд ли допустят, чтобы на стороне Польши во время разборок оказалось еще три голоса.

«Кроме того, мы уже видели ГУУАМ, затем ГУАМ, а теперь наблюдаем ГУМ. Хороший магазин, но он в Москве, а не в Евросоюзе. ГУАМ не заработал, потому что у стран, которые его образовали, слишком разные приоритеты в развитии и практически нет деловых отношений друг с другом», — прокомментировал Жарихин.

Евроинтеграция оказалась единственной точкой соприкосновения трех стран, именно поэтому за бортом оказался Азербайджан, которому вступление в Евросоюз не интересно.

«Что касается Меморандума, то мы имеем дело с очередной попыткой продать населению трех государств давно протухшую историю о том, как однажды их примут в клуб цивилизованных народов», — подытожил эксперт.

Подписание Меморандума поддерживают далеко не все жители стран-претендентов на вступление в ЕС. Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко призвал власти страны больше работать и меньше стучать в закрытую дверь.

украина евросоюз грузия молдавия жарихин
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