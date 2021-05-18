Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может объявить досрочные выборы. Об этом заявил украинский политический и общественный деятель Дмитрий Спивак.

По словам политика, единственный выход из сложной экономической и политической ситуации для действующего главы государства — объявить о досрочных президентских выборах. Дмитрий Спивак считает, что к этому Владимира Зеленского подталкивают его ближайшие соратники.

«Мне кажется, что все события, происходящие сегодня на Украине, и все действия власти, направленные на повышение электоральной поддержки, закончатся вот чем: скорее всего, глава государства может озвучить две вещи — проведение референдума и досрочные привидение выборы. Говорю об этом уже два месяца. Я в этом полностью убежден. Я владею определенной информацией о том, что некоторые силы, которые окружают президента, пытаются его в этом убедить», — сказал эксперт.

facebook.com / Дмитрий Спивак

По его словам, власть понимает, что их реформа тарифов и начало распродажи земли окончательно подорвут шансы Зеленского на президентских выборах. Поэтому его команда, видимо, решила не терять времени и ковать железо пока горячо. Кроме того, другие украинские политики — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко и оппозиционер Юрий Бойко в случае проведения досрочных выборов президента во втором туре 100% проиграют Владимиру Зеленскому.

«Если так произойдет, то это будет достаточно мощным решением. Потому что социология показывают: все, к кому мы уже привыкли — Тимошенко, Порошенко, Бойко — проигрывают Зеленскому во втором туре президентских выборов. А другие политики за 60 дней просто ничего не успеют сделать. Если перевыборы произойдут, то это новые пять лет срока и легитимация главы государства. Более того, если бы я сегодня был соратником Зеленского, то я бы ему посоветовал обязательно это сделать, потому что через 2,5 года будет уже поздно», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что эмоциональную одесситку прервали посреди обличительной речи про президента Украины Владимира Зеленского.