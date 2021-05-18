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18 мая 22:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:37
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: украинцы голосуют за Россию
22:31
Общество
Глава Роскомнадзора указал на необходимость защиты россиян от утечки персональных данных
22:31
Общество
Манижа выступила третьей в первом полуфинале Евровидения-2021
22:30
Политика
Эксперт Рар увидел уступки США по «СП-2» в ходе переговоров с РФ
22:30
Общество
Милонов заявил, что только церковь может помочь излечиться наркоманам
22:21
Политика
Захарова ответила на заявление главы МИД Украины о «российском трюке»
22:14
Общество
Диетолог Королева назвала три опасных последствия позднего ужина
22:10
Общество
Американский актер Чарльз Гродин скончался в возрасте 86 лет
22:08
Общество
Критик о том, дотянется ли российское кино о войне до советских шедевров
22:02
Общество
Местная жительница сняла на видео орудующую вилами неадекватную калининградку
22:00
Общество
Эксперт пояснила, почему Крыму не нужен курортный сбор даже в 10 рублей
21:57
Экономика
Эксперты указали вероятные места расположения новых крымских водохранилищ
21:52
Общество
Похитивший почти миллион рублей заключенный останется в пермской колонии на 15 лет
21:47
Общество
Как правильно подать иск в суд самостоятельно: советы юриста
21:46
Экономика
Украина оказалась между топливным кризисом и бунтом АЗС
21:45
Происшествия
Крыша кафе с посетителями обрушилась от ливня на севере Петербурга
21:45
Общество
Актриса Будина отреагировала на провокационные слова Литвиновой
21:43
Шоу-бизнес
Названа возможная причина операции Бузовой
21:32
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Происшествия
Спасатели ищут утонувшего 15-летнего подростка в Тимашевске
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Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины

Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может объявить досрочные выборы. Об этом заявил украинский политический и общественный деятель Дмитрий Спивак.

По словам политика, единственный выход из сложной экономической и политической ситуации для действующего главы государства — объявить о досрочных президентских выборах. Дмитрий Спивак считает, что к этому Владимира Зеленского подталкивают его ближайшие соратники.  

«Мне кажется, что все события, происходящие сегодня на Украине, и все действия власти, направленные на повышение электоральной поддержки, закончатся вот чем: скорее всего, глава государства может озвучить две вещи — проведение референдума и досрочные привидение выборы. Говорю об этом уже два месяца. Я в этом полностью убежден. Я владею определенной информацией о том, что некоторые силы, которые окружают президента, пытаются его в этом убедить», — сказал эксперт.

Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
facebook.com  / Дмитрий Спивак

По его словам, власть понимает, что их реформа тарифов и начало распродажи земли окончательно подорвут шансы Зеленского на президентских выборах. Поэтому его команда, видимо, решила не терять времени и ковать железо пока горячо. Кроме того, другие украинские политики — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко и оппозиционер Юрий Бойко в случае проведения досрочных выборов президента во втором туре 100% проиграют Владимиру Зеленскому.

«Если так произойдет, то это будет достаточно мощным решением. Потому что социология показывают: все, к кому мы уже привыкли — Тимошенко, Порошенко, Бойко — проигрывают Зеленскому во втором туре президентских выборов. А другие политики за 60 дней просто ничего не успеют сделать. Если перевыборы произойдут, то это новые пять лет срока и легитимация главы государства. Более того, если бы я сегодня был соратником Зеленского, то я бы ему посоветовал обязательно это сделать, потому что через 2,5 года будет уже поздно», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что эмоциональную одесситку прервали посреди обличительной речи про президента Украины Владимира Зеленского.

выборы украина зеленский
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