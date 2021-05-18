Тула стала тюльпановой столицей страны

Тула, 18 мая. Туляки в середине мая могут говорить о своем городе как о тюльпановой столице страны. Причиной для этого стало обильное цветение этих представителей цветочного мира.

Весь город буквально окрасился новыми красками, едва дневная температура воздуха уверенно превысила 20 градусов. По сообщению городской администрации, с наступлением майского тепла зацвели более двухсот тысяч тюльпанов.

«Яркие краски весенних цветов можно наблюдать на улицах города, в парках, скверах и общественных пространствах. Каждый такой островок добавляет горожанам хорошего настроения», — с удовлетворением отмечают в администрации Тулы.

Тюльпаны высажены у входов в музеи, у детских городков, а зачастую даже просто вдоль тротуаров.

Ранее ФАН писал, что в Туле открылся мотосезон.