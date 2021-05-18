«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев



Вчера президент Аргентины Альберто Фернандес неожиданно объявил о «замораживании» экспорта мяса на 30 дней: таким образом он надеется увеличить количество мясных продуктов на внутреннем рынке и, соответственно, снизить на них цены.

Производители и владельцы мясокомбинатов назвали новую меру «выстрелом в ногу». Между тем специальный корреспондент ФАН побеседовал о происходящем с владельцем небольшого супермаркета и выяснил, какова точка зрения представителей сектора розничной торговли.

Зловещее и необъяснимое «это»

Всё началось с того, что сразу после возвращения из европейского турне президент Фернандес затронул тему повышения цен.

«Меня очень беспокоит рост цен, он меня так беспокоит, потому что это необъяснимо», — пожаловался Альберто Фернандес в твиттере, уточнив — На этой неделе мы будем принимать решения, чтобы остановить это, потому что это должно прекратиться»

Президент Аргентины имеет ввиду следствие инфляции: апрельские показатели подросли на 4,1%. Таким образом, с начала года мы имеем 17,6% — согласно данным Национального Института Статистики и Переписи (INDEC).

Рубен Сисмонда, владелец и администратор небольшого супермаркета в южном пригороде Буэнос-Айреса, отмечает, что это повлияло на состояние базовой корзины обычных аргентинцев: в ней уменьшилось количество говядины.

«Во время своей избирательной компании президент обещал, что «холодильники аргентинцев будут забиты мясом для асадо». Но заполнить холодильник чем бы то ни было сегодня обычному человеку очень сложно. А что касается конкретно мяса, то мы его сейчас продаём на 20% меньше, чем в 2019, когда Фернандес победил на выборах», — говорит Сисмонда.

По данным Палаты индустриального производства и коммерциализации мяса и мясных продуктов (Ciccra), сегодня потребление мяса на душу населения ниже, чем когда-либо в истории Аргентины: всего 50 кг в год. (в 60-х было 82, 57 в 2010, 2022 ожидается падение до 46). Рубен не хочет углубляться в политику, но считает, что налицо изменение пищевых привычек, безработица и общее ощущение нестабильности.

«Обычно люди чуть ли не каждые выходные собирали друзей или семью и жарили мясо, это был своеобразный ритуал. Теперь же часто случается так, что на это нет ни денег, ни настроения... А ещё и пандемия, нельзя собирать даже на частной территории больше десяти человек», — жалуется он.

Дубль два

Попытка сбить цены на мясо на внутреннем рынке посредством ограничений для экспортёров в Аргентине уже была в 2006 году. Частичное (а потом и полное) эмбарго на экспорт говядины предполагалось на период 180 дней, но в общей сложности продлилось около 10 лет. Цены на внутреннем рынке снизить так и не удалось, а вот сама индустрия пострадала изрядно: поголовье скота сократилось на 12 млн. голов, многие животноводческие хозяйства и мясокомбинаты закрылись, оставив без работы 12 тысяч человек.

Однако Фернандес настроен решительно. «Открытость и свобода рынка выгодны только богатым», — заявил он 18 мая в интервью каналу Radio 10. В том же интервью он отметил, что не исключает возможного повышения налогов на производство мяса.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Представители агропромышленного комплекса планируют провести видеоконференцию, чтобы обсудить планы противостояния ограничениям. Даниэль Пелегрина, президент Аргентинского Сельскохозяйственного Общества, заявил в прессе, что решение президента ошибочно, и ко всем прочим бедам – нанесёт непоправимый ущерб деловому имиджу страны за рубежом.

«Нам опять придётся подарить свой сегмент на рынке конкурентам», — отметил Пелегрина в интервью газете «Эль-Кларин».

«Половина туши» и целый кризис

«Вот половина коровы, весит 116 килограммов. Сверху у нас задняя четверть туши, здесь у нас наиболее постное мясо без костей, например, для отбивных «по-милански». Вот тут, повыше – голяшка для супа «пучеро». Вот отсюда, где крючок, нарезаются стейки на кости. Здесь уже готовый отруб. Стейки берут отсюда. Тут у нас «асадо»... В разделанном виде сейчас нет, но это оно: для запекания на огне. Это «энтранья» — вялый мускул диафрагмы, нежное мясо, повыше называется «васио». Вот отсюда снизу мы срезаем хребтовую кость – тоже суповой отруб.»

Мясо Рубену подвозят обычно по понедельникам и четвергам — в обеденный перерыв, который в аргентинских магазинах длится с 13.00 до 17.00. В месяц он закупает для своего магазина говядины на 2 миллиона аргентинских песо, а объёмы традиционно указываются не в килограммах или тоннах, а в «половинах туши»: в случае супермаркета «Сисмонда» речь идёт о 50 таких половинках, которые тянут приблизительно на 5000 кг. В итоге из них реализуются 4000, потому что остальное – это обрезки жира и кости.

В феврале цены на мясо выросли на 73%, в то время как зарплаты государство подняло всего на 33%. В свою очередь, потребление куриного мяса в 90-х составляло в среднем 20 кг в год, а в последние пару лет — 45-49 кг на душу населения. Потребление свинины в тот же период выросло с 7 кг до 14-16 кг. Причём в последний год курица подорожала на 68%, а свинина — на 53%.

Больше всего подорожали рёбра для запекания (знаменитое аргентинское «асадо») и задние филейные части (в среднем на 81%).

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

Рубен считает, что мясо будет дорожать и дальше.

«Если у скотоводов не будет стимула и возможности заниматься коровами, они переключатся на что-то другое», — считает он.

Пока же покупатели «Сисмонды» и других аргентинских супермаркетов стараются сэкономить на чём-то другом, а стейк к обеду всё-таки купить.

«Как называется этот отруб?» — «Куадрада.» — «Для чего он больше всего используется?» — «Для говяжьих отбивных «по-милански», в сухарях. И для фарша в пирожки.»

Бескостное мясо без прожилок из задней четверти на решётке не жарят — слишком мало жира и жестковато. Оно идёт на котлеты, рагу, отбивные «по-милански» — популярнейшее национальное лакомство аргентинцев.

Вот так нарезается коровий хребет — один из самых дешёвых отрубов, который пользуется особенной популярностью именно сейчас, в зимнее время: на нём варят бульоны и густые супы с овощами — «пучеро».