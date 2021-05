Деньги есть, но вы держитесь: как страны Ближнего Востока борются с безработицей

Совет министров Саудовской Аравии одобрил изменения в системе пособий по безработице «Хазиф». Заявки на соответствующую помощь можно подать как через онлайн-форму, так и через уполномоченных госслужащих.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, почему богатейшая ближневосточная страна активизировала борьбу с безработицей, а также изучила специфику арабских стран в этой области и пути решения данной проблемы.

Подробности нововведения

Чтобы доказать свое право на получение помощи, заявители должны выполнить ряд условий. Первым обязательным пунктом является наличие гражданства Саудовской Аравии или статус постоянного жителя королевства (и нахождение на его территории не менее десяти месяцев в течение последних 12 месяцев). Предложение распространяется на людей в возрасте от 20 до 40 лет.

I see my above tweet attracted some of the false media bots.

Here, let me show you more pics of Saudi people ???????? in Saudi Arabia ????????that your media deliberately don't show.

#كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/Pk3JbDwftn — Saudiah Repat. (@Saudiah_Repat) February 26, 2021

Также обратившиеся за помощью не должны быть заняты в государственном или частном секторе, получать пенсию или другие социальные пособия. Кроме того, предложение не актуально для предпринимателей, студентов и стажеров, а также тех, чье состояние превышает определенную сумму.

Заявителям необходимо предоставить свою биографию в электронном виде и пройти учебные курсы. После этого им будет открыт доступ к базе актуальных вакансий в сотнях государственных и частных организаций.

New subsidies will be provided for job seekers facing difficulties in Saudi Arabia, local authorities announced. Monthly financial aid will be granted for a total of SR 21,000 across 15 months to those eligible. pic.twitter.com/DINcrJbNbV — About Her (@AboutHerOFCL) May 15, 2021

Выплаты будут производиться на протяжении не более чем 15 месяцев. Первые четыре месяца заявители будут получать по 533 доллара, следующие четыре — 400 долларов, затем на протяжении того же периода им будет полагаться по 266 долларов, и по 200 долларов в каждый из оставшихся трех месяцев.

По заявлению властей, система предназначена для поддержки соискателей и их мотивации к скорейшему выходу на рынок труда. Также «Хазиф» отдает высший приоритет людям с ограниченными возможностями.

The details of a financial aid system for job seekers, which was recently approved by Saudi Arabia’s Council of Ministers, have been revealed.https://t.co/qRObRzPL0F pic.twitter.com/IbdwJ45gpk — Arab News Japan (@ArabNewsjp) May 15, 2021

Одобренные изменения расширяют возрастные рамки (раньше на помощь могли рассчитывать люди до 35 лет), а также распространяют программу на резидентов (до этого она была доступна лишь для граждан королевства).

Специфика саудовской безработицы

К концу 2020 года 15,4% работоспособного населения королевства не имели официального трудоустройства, причем среди женщин этот показатель возрос до 30%.

Similarly, @EmanMAlhussein looks at labor reforms in Saudi Arabia meant to improve conditions for foreign workers and create more room for Saudi job seekers in the private sector. Unemployment for Saudi workers reached a record 15.4% in Q2 of 2020.https://t.co/87OACbcpyb — Raymond E. Karam (@RayKaram) March 18, 2021

Подобная ситуация объясняется последствиями пандемии, ударившей как по сфере услуг, так и по энергетическому сектору. При этом число иностранных рабочих, составляющих до трети 35-миллионного населения, за год снизилось на несколько сотен тысяч человек, судя по косвенным свидетельствам. Точную цифру определить сложно, так как руководство страны не опубликовало официальных данных на этот счет.

Текущее положение дел вносит дестабилизацию в королевскую экономику. Дело в том, что граждане страны, как правило, работают в государственном секторе, в то время как частные компании опираются на относительно дешевый труд экспатов. В результате над оживающей после ограничений сфере коммерции нависает кадровый голод, в то время как бюджетные организации пользуются спросом, превышающим предложение.

Today’s @riyadhbureau ☞ Saudi Arabia plans to localise all jobs in malls. The government says this move will provide 51,000 jobs to citizens. Free to read: https://t.co/QTwpOgqLAX — Ahmed Al Omran (@ahmed) April 16, 2021

Образовавшийся перекос диктует новые реалии: все больше аравийцев готовы стать «синими воротничками», что считалось среди них чем-то не вполне достойным еще несколько лет назад. По данным опросов, 96% безработных мужчин и 92,1% незанятых женщин всерьез рассматривают работу в частном секторе.

Проблема заключается в том, что существующие вакансии либо непривлекательны по каким-то причинам, либо требуют высокой компетентности в узкопрофильных областях, чем не может похвастать абсолютное большинство аравийцев. Это обстоятельство саботирует реализацию плана «Видение-2030».

За одно десятилетие Эр-Рияд планирует реструктуризировать экономику королевства, снизив роль нефти в формировании бюджета. Это предполагается сделать за счет развития технологических отраслей промышленности, включая альтернативную энергетику и производство электромобилей. Также предполагается широкое привлечение инвестиций, поддержка предпринимательства и развитие торговой, а также туристической инфраструктуры.

Все это, как предполагается, должно создать миллионы рабочих мест, однако, как и прежде, возникнет вопрос в качестве и требовательности вакансий. По всей видимости, расчет строится на том, что иностранные специалисты вернутся после окончания эпидемии, а местная молодежь сможет к концу десятилетия освоить необходимые стране компетенции.

A total of 257,170 foreign workers left Saudi Arabia’s employment market in the third quarter of 2020, according to the recent figures released by the General Authority for Statistics (GASTAT).https://t.co/nQaWK9yJC9#SaudiArabia #Expats #Jobs #QatarDayNews #QatarDay pic.twitter.com/3smvsBENin — Qatar Day- Pulse of Nation (@qatarday) January 26, 2021

И все же сейчас до этого далеко, а благодаря коронавирусу стало еще дальше. Был нанесен удар по старой нефтяной экономике, из которой черпаются ресурсы для преобразований.

Арабский тренд

Ситуация, подобная саудовской, с небольшими поправками наблюдается у всех членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Прежде всего, это обусловлено сырьевой экономикой, общей для них практикой широкого привлечения экспатов, а также в той или иной степени равнением этих стран на Эр-Рияд и его действия.

Сегодня более 80% молодежи стран ССАГПЗ ожидают, что власти будут и впредь субсидировать их социальные потребности, такие как образование, здравоохранение, жилье и т.д. В дополнение к прямым убыткам правительства несут значительные косвенные расходы/упущенную прибыль в рамках нынешней системы. Например, с граждан не взимается подоходный налог (за исключением закята в 2,5% от чистой прибыли).

Очевидным направлением решения данной проблемы является перераспределение части ресурсов от социального обеспечения к социальным инвестициям. Повышение качества человеческого материала традиционно является залогом устойчивого роста благосостояния общества в долгосрочной перспективе.

Как показывают исторические примеры других стран, первым шагом на этом пути является создание системы государственной поддержки человека на всех этапах его жизни: он становится потребителем с самого дошкольного образования, затем на протяжении двух десятков лет наращивает компетенции в школе и вузе, после чего выходит на гарантированную работу.

‘Higher education needs to be part of a chain of progression for education and skills that stretches over the life course’: Excellent piece for ⁦@HEPI_news⁩ by ⁦@VilliersPark⁩ trustee ⁦@GordonMarsden⁩ and Graham Atherton ⁦@NEONHE⁩ https://t.co/48bEX235Ax — Stephen Exley (@stephenexley) May 15, 2021

С этого момента он становится «донором» для государства, создавая добавочную стоимость и тем самым повышая благосостояние своей страны. По выходе на пенсию человек обязательно получает пенсионное обеспечение, и возвращается в стан потребителей до конца своих дней. При этом за период рабочей деятельности он многократно окупает потраченные на него средства в юности и в старости.

Включение человека в данную непрерывную систему с первых лет имеет принципиальное значение. Так, дошкольные учреждения тренируют когнитивные навыки детей, что, в свою очередь, позволит им усваивать сложную информацию в больших объемах в школьные годы. Это откроет им дороги в любые профессии, включая самые наукоемкие. Следовательно, на выходе получаются «заготовки» качественных специалистов. Как это ни иронично, значительные инвестиции в раннее детство в долгосрочной перспективе приводят к экономии на пособиях по безработице.

Kindergarten working on self potraits Love when a para joins in to draw ! #littleschoolbigheart pic.twitter.com/S5Y9xp6k9t — LKabat (@l_kabat) May 12, 2021

Возникает закономерный вопрос: что делать ближневосточным странам с текущими поколениями, которые уже подпали под безработицу? Для этих людей реализуется «Видение-2030», однако не столь блистательно, как мы можем наблюдать.

Парадокс заключается в том, что для выполнения данного плана необходимы специалисты, которые и должны были бы вырасти в описанных выше условиях. Однако, как мы понимаем, первые полноценные плоды подобная система сможет дать лишь через два десятка лет при условии ее немедленного ввода.

Среднесрочная перспектива

Скорее всего, Саудовскую Аравию в частности и ССАГПЗ в целом не ожидает резкий или по крайней мере уверенный спад безработицы в ближайшие годы — радикально этот вопрос решается отнюдь не пособиями.

Данный показатель несколько стабилизируется после окончания эпидемии и сопутствующих ей ограничений за счет возвращения части людей на прежние рабочие места. Однако этим странам нужен новый человеческий материал, который будет поддерживать новую, целевую экономику будущего.

Разумеется, речь идет не о том, чтобы сократить «социалку» в разы: в данном случае ситуация лишь ухудшится, и никак иначе. Дело в дальновидных инвестициях в людей, а не в кратковременных выплатах.