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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:16
Украина
Зеленскому предрекли досрочные выборы президента Украины
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
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Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
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Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
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Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино

Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
Кадр из фильма «Летят журавли»  / 

Ровно 63 года назад на международном Каннском кинофестивале состоялся триумф советского кино. Ведь именно в этот день картина режиссера Михаила Калатозова «Летят журавли» получила высокую награду, заявив новое слово не только в отечественном, но и мировом киноискусстве.

О том, почему черно-белая лента 1957 года до сих пор остается одним из лучших фильмов о войне, корреспондент ФАН узнал у российского кинокритика и киноведа Александра Шпагина.

«Это — клиповое в сегодняшних коннотациях кино, но в самом хорошем смысле слова. Там каждый кадр — это состояние, а не только потрясающая операторская работа и уникальные операторские ходы. Фильм мощным образом проникает в зрителя, потому что отражает духовное состояние героев, в первую очередь героини, которая перед нами проходит крестный путь», — говорит рецензент.

Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
Кадр из фильма «Летят журавли»  / 

Шпагин называет картину первой религиозной драмой в советском кино, ведь зритель видит, как страшные испытания войны выводят душу простого человека на более глубокий уровень, что в итоге поднимает его над собственным горем. Так, Калатозов стал первым режиссером, который ввел метафизическое религиозное сознание в советский кинематограф. После этого появится целый ряд таких картин-житий, но в 1960-х годах тенденция сойдет на нет, оставив киноделов в ступоре перед стилем.

«Когда-то давно я написал, что «Летят журавли» неслучайно взял пальмовую ветвь, потому что фильм в какой-то степени спас и международное кино. После войны кинематограф замер, он никак не мог обрести чувство пластики и энергетики, а все это было именно в фильме Калатозова и к тому же подкреплялось глубочайшей духовной основой его замысла», — рассказывает критик.

Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
Кадр из фильма «Летят журавли»  / 

Художественно совершенная картина задала по-настоящему высокую планку, преодолеть которую не удается и поныне. В этом, пожалуй, и величие отдельных произведений: заложенные в них идеи реализуются с потрясающим новаторством и мастерством.

«Каждый экспрессивный кадр отображает состояние души героини, и, естественно, это передается зрителю. Он сам впервые для самого себя проходит через этот крестный путь. Поэтому фильм затронул все слои зрителей: люди выходили абсолютно потрясенные после этой картины. Ведь они сами за счет фильма вышли на какой-то новый уровень осмысления жизни, еще не знали, какой, но чувство получили сильнейшее», — резюмирует вышесказанное Александр Шпагин.

Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
Кадр из фильма «Летят журавли»  / 

Память о Великой Отечественной войне, без сомнения, остается главным историческим мифом для нашей страны. Но, несмотря на обилие современных осмыслений событий, именно советские ленты остаются востребованными у зрителей. О том, почему после краха СССР последовал и крах военного жанра в кино, недавно писал режиссер Карен Шахназаров.

великая отечественная война шпагин советское кино фильмы о войне
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