Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино

Ровно 63 года назад на международном Каннском кинофестивале состоялся триумф советского кино. Ведь именно в этот день картина режиссера Михаила Калатозова «Летят журавли» получила высокую награду, заявив новое слово не только в отечественном, но и мировом киноискусстве.

О том, почему черно-белая лента 1957 года до сих пор остается одним из лучших фильмов о войне, корреспондент ФАН узнал у российского кинокритика и киноведа Александра Шпагина.

«Это — клиповое в сегодняшних коннотациях кино, но в самом хорошем смысле слова. Там каждый кадр — это состояние, а не только потрясающая операторская работа и уникальные операторские ходы. Фильм мощным образом проникает в зрителя, потому что отражает духовное состояние героев, в первую очередь героини, которая перед нами проходит крестный путь», — говорит рецензент.

Кадр из фильма «Летят журавли» /

Шпагин называет картину первой религиозной драмой в советском кино, ведь зритель видит, как страшные испытания войны выводят душу простого человека на более глубокий уровень, что в итоге поднимает его над собственным горем. Так, Калатозов стал первым режиссером, который ввел метафизическое религиозное сознание в советский кинематограф. После этого появится целый ряд таких картин-житий, но в 1960-х годах тенденция сойдет на нет, оставив киноделов в ступоре перед стилем.

«Когда-то давно я написал, что «Летят журавли» неслучайно взял пальмовую ветвь, потому что фильм в какой-то степени спас и международное кино. После войны кинематограф замер, он никак не мог обрести чувство пластики и энергетики, а все это было именно в фильме Калатозова и к тому же подкреплялось глубочайшей духовной основой его замысла», — рассказывает критик.

Кадр из фильма «Летят журавли» /

Художественно совершенная картина задала по-настоящему высокую планку, преодолеть которую не удается и поныне. В этом, пожалуй, и величие отдельных произведений: заложенные в них идеи реализуются с потрясающим новаторством и мастерством.

«Каждый экспрессивный кадр отображает состояние души героини, и, естественно, это передается зрителю. Он сам впервые для самого себя проходит через этот крестный путь. Поэтому фильм затронул все слои зрителей: люди выходили абсолютно потрясенные после этой картины. Ведь они сами за счет фильма вышли на какой-то новый уровень осмысления жизни, еще не знали, какой, но чувство получили сильнейшее», — резюмирует вышесказанное Александр Шпагин.

Кадр из фильма «Летят журавли» /

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