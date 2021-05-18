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новостей
21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
20:52
Весь мир
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«Солдат победы»: Совет по общественным наградам РФ передал медали шести ветеранам ЛНР

Общество
«Солдат победы»: Совет по общественным наградам РФ передал медали шести ветеранам ЛНР
Федеральное агентство новостей  / 

Медалью «Солдат Победы» награждаются участники Второй мировой войны, узники концлагерей и угнанные на работы в Германию, а также имеющие заслуги за пропаганду антифашизма, мира и гуманизма. В понедельник эта награда нашла еще шестерых «солдат победы» в Луганской Народной Республике. На торжественном мероприятии побывала и съемочная группа Федерального агентства новостей.

Накануне Дня Победы президиум Общероссийского Совета по общественным наградам при содействии активистов проекта «Забота о ветеранах» «Мира Луганщине» выбрал для награждения шесть ветеранов, которые проживают в республике. И вот торжественные минуты для двоих из них: Ивана Федоровича Оленина и Виктора Васильевича Иванова.

За плечами каждого из них множество историй, воспоминаний и наград, но объединяет их один главный подвиг — Победа в Великой Отечественной войне.

«Я счастлив, я рад. Я не представлял, что Россия может, так далеко находясь, помнить еще нас. Она дает нам возможность и общаться с ней с помощью таких вот наград. Я на фронте был солдатом. Когда убили командира моего отделения, меня назначили командиром. Я принял отделение и до самого Берлина им командовал. И вот, дослужился до полковника», — рассказал Иван Оленин.

Старт этой акции в ЛНР был дан весной 2020 года, тогда медаль «Солдат Победы» вручили восьмерым героям, и пообещали сделать такие награждения традиционными.

«Эта акция у нас проходит уже второй год. Впервые она была проведена в 2020 году. Надеюсь, это станет доброй традицией — поздравлять наших ветеранов. С каждым годом их становится все меньше и меньше… Это значимое событие и для республики. Я думаю, то что мы помним великий подвиг Победы, не забываем про ветеранов, для них это тоже очень важно, продлевает их дни», — сказал полномочный представитель президиума Общероссийского Совета по общественным наградам ЛНР Игорь Щербаков.

«Солдат победы»: Совет по общественным наградам РФ передал медали шести ветеранам ЛНР
Федеральное агентство новостей  / 

Михаил Георгиевич Мануилов получает поздравления и свою заслуженную награду дома. Он воевал на 1-м Белорусском фронте: освобождал Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию и Чехословакию. И несмотря на свой почетный возраст, как вчера помнит события почти 80-летней давности.

«Я эту награду честно заслужил. Это тяжелые были бои, погибло много солдат. Войну я закончил в Праге», — рассказал Михаил Георгиевич.

Сейчас в Луганской Народной Республике осталось всего лишь около 200 ветеранов. К сожалению, с каждым днем героев той великой войны становится все меньше, тем ценнее их воспоминания, их опыт и заслуги каждого перед нашей единой Родиной.

«Уходят каждый день, потому что это люди, из которых самым молодым 95–96 лет. Вот сегодня присутствовала при вручении — это и торжественно, ответственно, но вместе с тем очень тяжело. Потому что мы видели их год-два назад более здоровыми, и возможностей у них было больше. Но тем не менее они молодцы. Смотришь на них в 95 лет и гордишься, какую жизнь прожили!» — сказала журналистам координатор проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Галина Григорова.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что жительница блокадного Ленинграда обрела популярность в TikTok.

россия донбасс лнр ветераны награда
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