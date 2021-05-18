«Солдат победы»: Совет по общественным наградам РФ передал медали шести ветеранам ЛНР

Медалью «Солдат Победы» награждаются участники Второй мировой войны, узники концлагерей и угнанные на работы в Германию, а также имеющие заслуги за пропаганду антифашизма, мира и гуманизма. В понедельник эта награда нашла еще шестерых «солдат победы» в Луганской Народной Республике. На торжественном мероприятии побывала и съемочная группа Федерального агентства новостей.

Накануне Дня Победы президиум Общероссийского Совета по общественным наградам при содействии активистов проекта «Забота о ветеранах» «Мира Луганщине» выбрал для награждения шесть ветеранов, которые проживают в республике. И вот торжественные минуты для двоих из них: Ивана Федоровича Оленина и Виктора Васильевича Иванова.

За плечами каждого из них множество историй, воспоминаний и наград, но объединяет их один главный подвиг — Победа в Великой Отечественной войне.

«Я счастлив, я рад. Я не представлял, что Россия может, так далеко находясь, помнить еще нас. Она дает нам возможность и общаться с ней с помощью таких вот наград. Я на фронте был солдатом. Когда убили командира моего отделения, меня назначили командиром. Я принял отделение и до самого Берлина им командовал. И вот, дослужился до полковника», — рассказал Иван Оленин.

Старт этой акции в ЛНР был дан весной 2020 года, тогда медаль «Солдат Победы» вручили восьмерым героям, и пообещали сделать такие награждения традиционными.

«Эта акция у нас проходит уже второй год. Впервые она была проведена в 2020 году. Надеюсь, это станет доброй традицией — поздравлять наших ветеранов. С каждым годом их становится все меньше и меньше… Это значимое событие и для республики. Я думаю, то что мы помним великий подвиг Победы, не забываем про ветеранов, для них это тоже очень важно, продлевает их дни», — сказал полномочный представитель президиума Общероссийского Совета по общественным наградам ЛНР Игорь Щербаков.

Федеральное агентство новостей /

Михаил Георгиевич Мануилов получает поздравления и свою заслуженную награду дома. Он воевал на 1-м Белорусском фронте: освобождал Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию и Чехословакию. И несмотря на свой почетный возраст, как вчера помнит события почти 80-летней давности.

«Я эту награду честно заслужил. Это тяжелые были бои, погибло много солдат. Войну я закончил в Праге», — рассказал Михаил Георгиевич.

Сейчас в Луганской Народной Республике осталось всего лишь около 200 ветеранов. К сожалению, с каждым днем героев той великой войны становится все меньше, тем ценнее их воспоминания, их опыт и заслуги каждого перед нашей единой Родиной.

«Уходят каждый день, потому что это люди, из которых самым молодым 95–96 лет. Вот сегодня присутствовала при вручении — это и торжественно, ответственно, но вместе с тем очень тяжело. Потому что мы видели их год-два назад более здоровыми, и возможностей у них было больше. Но тем не менее они молодцы. Смотришь на них в 95 лет и гордишься, какую жизнь прожили!» — сказала журналистам координатор проекта «Забота о ветеранах» ОД «Мир Луганщине» Галина Григорова.

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