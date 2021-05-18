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21:14
Латинская Америка
«Выстрел в ногу»: как кризис влияет на пищевые привычки аргентинцев
21:11
Общество
Подросток со СМА из Калининграда попросил Путина изменить правила сдачи ОГЭ
21:10
Политика
Администрация США может отказаться от санкций против Nord Stream AG
21:03
Весь мир
Ливан пытается сгладить новый политический скандал с Эр-Риядом на фоне затяжного кризиса
21:01
ЦАР
Франция требует вернуть закупленные для победителей детского конкурса в ЦАР призы
21:01
Общество
Минобороны России восстановит семь мостов в Тульской области
21:01
Экономика
Деревянные дома могут сильно подорожать в России
21:00
Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
21:00
Экономика
Экономист: США проигрывает России газовую гонку на рынке Евросоюза
20:59
Технологии
«Ночной суперохотник»: как Ми-28НМ повысит возможности российской авиации
20:59
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Дома-2» Мария Круглыхина назвала пол будущего ребенка
20:58
Экономика
Подсчитаны убытки Украины в случае запуска «Северного потока — 2»
20:55
Наука
Ученые из Германии и Британии предсказали ускорение таяния щита Гренландии
20:55
Происшествия
Суд вынес приговор двум жителям Нижегородской области за попытку самосуда
20:55
Общество
Критик Александр Шпагин объяснил, почему «Летят журавли» остается вневременным кино
20:55
ЦАР
ЕС поможет ЦАР модернизировать систему оформления актов гражданского состояния
20:54
Армия
Экипажи Каспийской флотилии готовятся к совместным учениям с ВМС Казахстана
20:53
Общество
Животные в Московском зоопарке 18 мая открыли купальный сезон
20:52
Армия
Путин: Россия продолжит оказывать армии Лаоса военно-техническую помощь
20:52
Весь мир
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Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве

Общество
Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
Федеральное агентство новостей  / 

14 мая на площадке Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты состоялась очно-заочная международная экспертная конференция: «Сравнительный анализ сотрудничества Азербайджана, Молдовы и Узбекистана со странами ЕС и ЕАЭС». Она была организована Институтом Современного государственного развития на грант, выделенный Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова в рамках реализации проекта «Общественно-политические диалоги на пространстве СНГ (Россия и Азербайджан, Молдова, Узбекистан)».

На конференции обсудили следующие вопросы: модели интеграционного поведения разных государств постсоветского пространства; возможности сотрудничества в рамках разных интеграционных площадок; политика России в интеграционном контексте; преодоление препятствий интеграционному движению; позиция ЕС и других внешних участников на интеграционные аспекты.

В мероприятии приняли участие выдающиеся эксперты и ученые из Азербайджана, Республики Беларусь, Молдовы, России, Узбекистана.

В рамках конференции (хотя и был сделан акцент на взаимодействие с указанными государствами, не входящими в Евразийский экономический союз) ставилась задача выявить общий потенциал интеграции, факторы, способствующие и препятствующие ей, а также влияние ЕС. Были представлены доклады, касающиеся разных государств, обстоятельств и аспектов интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Участники конференции стремились ответить на вопрос — есть ли действительно единая универсальная модель интеграции.

Открыл конференцию Игорь Борисович Муравьев, исполнительный директор Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты. Он отметил, что экономические взаимодействия большой агломерации Ленинградская область — Санкт-Петербург с зарубежными партнерами во многом зависят от политических контактов. Татьяна Геннадьевна Мудрова, начальник отдела стран СНГ управления стран СНГ и регионов РФ комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, рассказала, какие проекты с указанными странами начал Санкт-Петербург. Андрей Олегович Горбунов, представитель Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, подчеркнул, что направление в исследовании ЕАЭС — одно из основных в деятельности Фонда, который стремится распространить информацию об интеграционной группе в гражданском обществе. Дмитрий Владимирович Солонников, директор Института современного государственного развития, отметил, что эта конференция — мероприятие, которое призвано расставить акценты в понимании важнейших направлений в сотрудничестве России с Азербайджаном, Молдовой и Узбекистаном, а также другими государствами постсоветского пространства.

Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
фото из личного архива Натальи Ереминой  / 

В ходе конференции выяснилось, что в научной, экспертной среде России вообще нет единой точки зрения на интеграционные процессы. Споры начинаются с понятия «постсоветское пространство» и заканчиваются отношением к внешним факторам, а также разными точками зрения на различные инструменты интеграции. И при этом участники из других государств постсоветского пространства указывали на обстоятельства, которые скорее играют в пользу интеграции.

Так, белорусский эксперт, философ и политолог Алексей Валерьевич Дзермант, рассматривая, как интеграционные, так и дезинтеграционные факторы, высказал мнение о том, что интеграция носит многоуровневый характер (СГ, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ), и каждый из этих уровней сталкивается с обширным набором факторов, причем факторы внешние всегда способствуют дезинтеграции. Поэтому наиболее надежным инструментом взаимодействия остаются двусторонние соглашения России со странами Северной Евразии. Большое и нарастающее влияние внешнего фактора в лице ЕС отметила Наталья Валерьевна Еремина, профессор СПбГУ и доктор политических наук, подчеркнувшая, что нельзя упрощенно смотреть на объединительный процесс. Это всегда очень длительные переговоры.

Аналогичную мысль о внешнем факторе высказали Нина Викторовна Шевчук, кандидат политических наук и доцент РАНХиГС, и Игорь Викторович Тулянцев, молдавский общественный деятель, председатель общественного совета «За Свободную Родину!», подтвердившие вклад советников ЕС в проведении политики в Молдове. Они отметили, что Россия не занимает активную позицию в отношении Кишинева, и партнерство с Молдовой практически отсутствует. Дело осложнено и тем, что понятие ЕАЭС малознакомо гражданам Молдовы. Неслучайно Ниязи Сабирович Ниязов, доктор исторических наук и профессор СПбГУ призвал взглянуть на взаимодействия на постсоветском пространстве через призму реализма.

Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
фото из личного архива Натальи Ереминой  / 

При этом общее наследие и даже менталитет в нашем мегарегионе сохраняются, они могут выступить основанием для интеграционных процессов. Например, Николай Маратович Межевич, глава Отдела белорусских исследований Института Европы РАН, президент РАПИ, профессор СПбГУ, отметил, что даже в странах, которые не так долго находились в составе СССР, сохраняется привязка к советскому наследию во всех видах деятельности и политике. При этом эксперт высказал интересную мысль о том, что евразийская интеграция и есть для нашего региона инструмент и путь демократизации. 

Эксперт из Узбекистана, Равшан Ринатович Назаров, кандидат философских наук и доцент Ташкентского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, высказал мнение о том, что его стране выгодно сотрудничество не только с Россией, но и с другими государствами ЕАЭС. Поэтому ответ на вопрос о вступлении в ЕАЭС очевиден. Представитель Азербайджана Анастасия Лаврина, член Республиканского совета и заместитель председателя в организации «Русская община Азербайджана» отметила, что в любом формате Азербайджану выгодно взаимодействовать во многих сферах с Россией и странами ЕАЭС, в то время как с государствами Запада сотрудничество касается либо энергетики, либо затрагивает неправительственный сектор, что изначально обедняет диалог сторон.

Жаркие дискуссии вызвали два доклада. Первый доклад был посвящен фактору безопасности Центральной Азии в интеграционных процессах, подготовленный аспирантом СПбГУ, представителем Афганистана, Арианом Шекибом Ахмадом, который отметил необходимость углубления взаимодействия стран региона с ОДКБ. Второй доклад был представлен Мариной Сергеевной Хасановой, аспирантом ЛГУ им. А. С. Пушкина. Она подробно проанализировала причины, которые препятствуют распространению русского языка и образования, как в ближнем, так и дальнем зарубежье, причем эксперт подчеркнула, что РФ важнее сосредоточиться именно на направлении СНГ. Ведь именно здесь наши ближайшие исторические партнеры, у нас с этими государствами общая история в рамках как Российской империи, так и СССР.

Эксперты обсудили, возможен ли прорыв в интеграции на постсоветском пространстве
фото из личного архива Натальи Ереминой  / 

Яркие краски в дискуссию внес Дмитрий Андреевич Прокофьев, шеф-редактор информационного бюллетеня Ленинградской областной Торгово-промышленной палаты, который отметил, что поскольку Россия — основной спонсор интеграции, то ее экономическое развитие особенно важно, и на этом пути нас ожидают значительные сложности. Более того, эксперт предрек повышение конкуренции и внутри самого ЕАЭС под влиянием макроэкономических процессов и разных внешних и внутренних факторов.

Эксперты, подводя итоги конференции, отметили, что каждая интеграция имеет свои особенности: и действительно, вряд ли мы можем говорить о наличии универсальной модели. Потому вряд ли мы можем ожидать абсолютно идентичные процессы во взаимодействии с ними на данный момент. Кроме того, именно на России лежит задача быть мотором интеграции, поэтому нельзя быть пассивными и ожидать чего-то. Ситуация меняется довольно быстро, и на этой площадке играют разные игроки. Однако нельзя и допускать того, чтобы страны играли в нечестную игру, провоцируя конфликты, перетягивая на свою сторону то одно, то другое государство. И в этом контексте очень важны как раз общие культурные программы, проекты Россотрудничества, Фонда «Русский мир» и других институтов.

россия ес санкт-петербург снг еаэс интеграция солонников
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