Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой

Москва, 18 мая. Жена певца Никиты Преснякова Алена Краснова показала, как они с мужем обживают дачу, подаренную после свадьбы его бабушкой, примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова женился 27 июля 2017 года. Сразу после свадьбы пара получила роскошный подарок от Пугачевой — загородный дом на Истре. Именно там супруги поселились в период самоизоляции.

Пресняков и Краснова обживают особняк, в который они направились отдыхать с приходом жаркой погоды. Жена внука Пугачевой поделилась с подписчиками в Instagram радостью от долгожданной покупки — они приобрели надувной бассейн.

«Наконец-то взяли джакузи на дачу чилить», — подписала фото Краснова.

Мать Преснякова оповестила фанатов об отдыхе неделей ранее. Орбакайте и ее муж, предприниматель Михаил Земцов, отправились в курортный район Италии. Знаменитость опубликовала фотографию из отпуска и поразила интернет-пользователей безупречным нарядом.