Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»

Хабаровск, 18 мая. Лидирующим регионом по выдаче кредитов в рамках «Дальневосточной ипотеки» стал Приморский край.

Оформить льготный жилищный заем в Приморье смогли уже 5619 семей. В общей сложности на эти цели было направлено 22,4 млрд рублей. Сумма одного ипотечного кредита в среднем составила около четырех миллионов рублей. В рамках программы его могут оформить молодые семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет, либо россияне в этой возрастной категории, которые не находятся в браке и имеют ребенка младше 19 лет, отмечает издание «Контингент».

На первичном рынке в условиях повышенного спроса наблюдается удорожание жилья. Исправить ситуацию планируют строительством новых жилых комплексов. Для этого ожидается выход на строительный рынок крупных застройщиков федерального уровня.

Правительство РФ рассматривает сценарий продления льготной программы ипотеки на жилье в новостройках. Кабмин занимается этим вопросом по поручению президента Владимира Путина.