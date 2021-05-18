Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае

Пермь, 18 мая. Бригада дорожных рабочих вытащила застрявшую в глине лошадь. Животное провалилось по грудь в грунт на обочине проезжей части. Инцидент произошел в Пермском крае.

Лошадь увязла в глине на обочине трассы Березники — Соликамск и не могла пошевелиться. Проезжающие мимо рабочие увидели беспомощное животное и поспешили на помощь.

Бригада развернула спасательную операцию. Рабочие установили под лошадью жерди из дерева и вытянули животное с использованием веревок. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

До этого рыбаки на Кубани нашли собаку в мешке, наполненном камнями. Кто-то пытался утопить животное. Видеоролик со спасением пса опубликовали в Сети.