Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры

Владимир, 18 мая. Сферы культуры и спорта Владимирской области получат дополнительную материальную поддержку. Губернатор Владимир Сипягин подготовил изменения в закон о региональном бюджете.

Суммарный объем выделенных средств составил более 300 миллионов рублей. Предусмотрено, что 100 миллионов пойдет на развитие культуры, а остальное — на спортивную инфраструктуру, сообщают «Владимирские Ведомости».

Администрация рассчитывает направить первую треть средств на восстановление культурно-досуговых центров и домов культуры. Из них порядка 15 миллионов рублей пойдут на поддержку Владимирского областного театра кукол. Для спортивного благоустройства области планируется построить центры внешкольного развития и отремонтировать муниципальные объекты спорта.

На реализацию нацпроекта «Культура» в рамках федерального проекта «Культурная среда» для детской школы искусств имени Адигама Искужина города Уфы в прошлом году было выделено более 17 млн рублей.