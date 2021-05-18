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18 мая 19:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:48
США
Полиция Сан-Хосе устроила тир, расстреляв подозреваемого в жилом комплексе
19:47
Армия
Украина заявила о планах купить аналог системы ПРО «Железный купол»
19:45
Общество
Тихановская могла лечь на аборт в европейскую клинику после «интрижки с охранником
19:43
Общество
Удальцов объяснил, почему у Навального нет поддержки в России
19:41
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова показала, как они с мужем обживают дачу Пугачевой
19:41
ФАН-ТВ
Масштабные поиски бойцов РККА провели в Калужской области
19:39
Экономика
Определен наиболее активный регион по выдаче «Дальневосточной ипотеки»
19:39
Общество
Увязшую в глине по грудь лошадь спасли в Пермском крае
19:38
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Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
19:37
Происшествия
Житель Карелии облил бензином и сжег свою жену
19:36
Экономика
Во Владимирской области направят 300 млн рублей на развитие спорта и культуры
19:35
Экономика
SWIFT заверила ЦБ в отсутствии рисков отключения России от системы
19:33
Армия
Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа
19:30
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
19:30
ФАН-ТВ
Изобретатель из Новокузнецка собрал «пневмоход» из деталей разных автомобилей
19:26
Происшествия
В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок
19:25
Происшествия
Родители погибших при пожаре в «Зимней вишне» детей потребовали 300 млн рублей
19:25
Политика
Депутаты Рады заигрались в гаджеты на заседании
19:24
Ливия
Визит посла Египта в Мисурату и спасение мигрантов — что произошло в Ливии 17 мая
19:24
Армия
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Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»

ЦАР
Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 18 мая. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов рассказал о впечатлениях от отечественного боевика «Турист», премьера которого состоится в России 19 мая.

Фильм описывает работу инструкторов из РФ, которые занимаются обучением Вооруженных сил ЦАР. Главный герой с позывным, давшим название фильму, прибыл в республику накануне попытки госпереворота, которую предприняли радикалы под руководством экс-президента Франсуа Бозизе. Только благодаря дружбе, взаимовыручке и личному мужеству Туристу удается преодолеть все свалившиеся на него испытания.

Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
Кадр из фильма «Турист»  / Prnt scrn

Иванов участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных первому показу фильма в Центральноафриканской Республике. Вместе с президентом «Фонда защиты национальных ценностей» Максимом Шугалеем он выступил на круглом столе по теме «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам».

«Обсудили информационные войны и лживые информационные кампании, жертвами которых становятся в том числе и инструкторы из СОМБ. Центральноафриканские общественные деятели и журналисты согласились с тем, что только правдой можно обеспечить мир и стабильность в ЦАР, в Африке, да и по всей планете», — отметил он.

Также глава СОМБ посетил центральный стадион Банги, где состоялась премьера картины. Иванов высоко оценил результаты работы совместной российско-центральноафриканской команды актеров и призвал отечественных зрителей посмотреть этот кинофильм.

Показ российского боевика «Турист» намечен на 19 мая в эфире телеканала НТВ. В связи с возрастными ограничениями трансляция начнется в 23:40.

африка цар
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Все новости / ЦАР / Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»
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