Глава СОМБ Иванов пригласил российских зрителей на премьеру фильма «Турист»

Банги, 18 мая. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов рассказал о впечатлениях от отечественного боевика «Турист», премьера которого состоится в России 19 мая.

Фильм описывает работу инструкторов из РФ, которые занимаются обучением Вооруженных сил ЦАР. Главный герой с позывным, давшим название фильму, прибыл в республику накануне попытки госпереворота, которую предприняли радикалы под руководством экс-президента Франсуа Бозизе. Только благодаря дружбе, взаимовыручке и личному мужеству Туристу удается преодолеть все свалившиеся на него испытания.

Кадр из фильма «Турист» / Prnt scrn

Иванов участвовал в торжественных мероприятиях, посвященных первому показу фильма в Центральноафриканской Республике. Вместе с президентом «Фонда защиты национальных ценностей» Максимом Шугалеем он выступил на круглом столе по теме «Гибридные войны: Противостояние информационным фейкам».

«Обсудили информационные войны и лживые информационные кампании, жертвами которых становятся в том числе и инструкторы из СОМБ. Центральноафриканские общественные деятели и журналисты согласились с тем, что только правдой можно обеспечить мир и стабильность в ЦАР, в Африке, да и по всей планете», — отметил он.

Также глава СОМБ посетил центральный стадион Банги, где состоялась премьера картины. Иванов высоко оценил результаты работы совместной российско-центральноафриканской команды актеров и призвал отечественных зрителей посмотреть этот кинофильм.

Показ российского боевика «Турист» намечен на 19 мая в эфире телеканала НТВ. В связи с возрастными ограничениями трансляция начнется в 23:40.