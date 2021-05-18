Армия Израиля нанесла за сутки 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа

Иерусалим, 18 мая. Израильские военные за последние сутки нанесли 120 ракетных ударов по целям радикалов в секторе Газа. Об этом сообщил представитель армии страны бригадный генерал Хидай Зильберман.

Военный сообщил, что несколько авиаударов были нанесены по престижному району Эр-Рималь в Газе. Представители израильской армии уверены, что именно там проживают многие лидеры группировки ХАМАС. Зильберман также отметил, что ночью военные готовятся нанести удары по новым объектам.

За прошедшие сутки Иерусалим нанес 120 авиаударов по целям радикалов в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание.