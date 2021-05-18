Глава Роспотребнадзора оценила темпы вакцинации от коронавируса в России

Москва, 18 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила процесс вакцинации против коронавирусной инфекции в России.

Она выразила надежду, что 60% населения страны привьется от COVID-19 еще до наступления осени. Высокие темпы вакцинации приблизят возвращение к нормальной жизни, подчеркнула глава ведомства.

«Мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», — сказала она.

Ранее стало известно, что вакцины от коронавирусной инфекции способны побороть признаки постковидного синдрома. Такой вывод сделали ученые из Великобритании.